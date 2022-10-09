Фейгин: Не только пролеты, но и основания Крымского моста, оказывается, поддаются разрушению. Значит, он спокойно сложится, его не будет

"Я выскажу свою версию. Думаю, такие вещи не происходят просто так. Учитывая совпадение ряда фактов, к этому приложила руку украинская сторона. Версий множество высказывается и именно такой способ подрыва вызывает массу вопросов. Война. Ничего просто так не бывает", – отметил Фейгин.

По его словам, удар по Крымскому мосту стал и ударом по самолюбию президента РФ Владимира Путина.

"Мост – главный символ для Путина, его почти 23 лет пребывания во власти. Он считал, что останется через события 2014 года, присоединение Крыма. Крымский мост очень важен, потому что это мегапроект – 18,5 км. И по этому нанесен символический удар", – подчеркнул Фейгин

Он считает, что версия российского следствия о взрыве грузовика вызывает сомнения в прочности моста.

"Даже если в грузовике было очень много взрывчатки, это что, мост может обвалиться двумя пролетами и еще задеть соседний железнодорожный мост? Оказывается, мост не такой прочный", – сказал Фейгин.

"Так воровали же нещадно", – заметил Гордон.

"Воровали – это святое. Без этого вообще ничего не обходится. Но проект был стратегический, главный, политический. Даже при том, что воровали много, получается, что мост практически из бумаги. Помню споры экспертов. Говорили, мост этот невозможно разрушить, потому что опоры, ракетами не возьмешь... Но получается, пролеты можно разрушить – от поверхностного взрыва подлетели, как картонки. Раз – и сложились. Возможно, взрывчатое вещество было особое, непростое. Этого нельзя исключить. Даже если эта версия основная. Тем более, что ее излагает российская сторона, а тут веры нет никакой. Я бы подождал и посмотрел, как будет развиваться дальнейшая ситуация", – акцентировал Фейгин.

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