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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Не только пролеты, но и основания Крымского моста, оказывается, поддаются разрушению. Значит, он спокойно сложится, его не будет

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Фейгин: Крымский мост главный символ для Путина
Фейгин: Крымский мост – главный символ для Путина
Фото: Egor Litvin / Facebook

Крымский мост не такой прочный, он практически из бумаги, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Я выскажу свою версию. Думаю, такие вещи не происходят просто так. Учитывая совпадение ряда фактов, к этому приложила руку украинская сторона. Версий множество высказывается и именно такой способ подрыва вызывает массу вопросов. Война. Ничего просто так не бывает", – отметил Фейгин.

По его словам, удар по Крымскому мосту стал и ударом по самолюбию президента РФ Владимира Путина.

"Мост – главный символ для Путина, его почти 23 лет пребывания во власти. Он считал, что останется через события 2014 года, присоединение Крыма. Крымский мост очень важен, потому что это мегапроект – 18,5 км. И по этому нанесен символический удар", – подчеркнул Фейгин

Он считает, что версия российского следствия о взрыве грузовика вызывает сомнения в прочности моста.

"Даже если в грузовике было очень много взрывчатки, это что, мост может обвалиться двумя пролетами и еще задеть соседний железнодорожный мост? Оказывается, мост не такой прочный", – сказал Фейгин.

"Так воровали же нещадно", – заметил Гордон.

"Воровали – это святое. Без этого вообще ничего не обходится. Но проект был стратегический, главный, политический. Даже при том, что воровали много, получается, что мост практически из бумаги. Помню споры экспертов. Говорили, мост этот невозможно разрушить, потому что опоры, ракетами не возьмешь... Но получается, пролеты можно разрушить – от поверхностного взрыва подлетели, как картонки. Раз – и сложились. Возможно, взрывчатое вещество было особое, непростое. Этого нельзя исключить. Даже если эта версия основная. Тем более, что ее излагает российская сторона, а тут веры нет никакой. Я бы подождал и посмотрел, как будет развиваться дальнейшая ситуация", – акцентировал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Следком РФ  заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, взрыв, война, Керченский пролив, взрывчатка, Марк Фейгин, мост, страна-агрессор, война России против Украины, Крымский мост
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