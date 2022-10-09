Фейгин: Можно ли допустить, что для ФСБ РФ допустимо взорвать мост? Запросто

"Вполне допустимо в условиях этого эскалирующего конфликта в близком окружении [президента РФ Владимира] Путина между его нукерами в лице Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина с одной стороны, там говорят [бизнесмен Юрий] Ковальчук какую-то роль играет против военных, и с другой стороны Генштаба, генералитета и ГРУ. Во-первых, мы такое видели, когда силовые структуры сами взрывали дома. В 1999 году действительно были взорваны дома самим ФСБ. Можно ли допустить что в принципе для них морально допустимо взорвать мост? Запросто. Вот никакой рефлексии. Надо? Взорвут вместе с людьми, детьми... Это вообще не вопрос, ради своих каких-то целей", – заявил Фейгин.

Он считает, что в таком случае взрыв должен использоваться как предлог.

"Он должен быть стопроцентный в том смысле, что после такого теракта должен быть точно результат прямой: остановка войны или некие действия, которые прекратят наезды на военное руководство. ФСБ отвечает за мост, не минобороны", – подчеркнул Фейгин.

При этом он отметил, что не очень верит в причастность российского генералитета к подрыву моста.

"Я вижу, это очень трусливые люди для того, чтобы быть субъектными, понимать в вовпросах безопасности, даже своей собственной. Действовать даже не в поилитических целях – сохранить армию, Россия без Путина... Для этого нужна какая-то идеология. А какая там идеология? Они все под контролем и боятся. Я лично это знаю. Контразведывательные службы, военная контразведка, полностью контролирует армию и росгвардию. Ее страшно боятся", – рассказал Фейгин.

Он не исключает, что военные могли преодолеть этот страх.

"Мы в этом убедимся, если сейчас начнутся зачистки внутри генералитета, генштаба. Даже если это не они, сейчас логично на кого-то возложить ответсвенность за то, за это и еще и за мостик. И кто это будет? В этой обстановке логично найти виноватого и повесить все на кого-то из военных, из генералитета – Сергей Шойгу подходит и Валерий Герасимов, несмотря на то, что мост не их зона ответсвенности", – сказал Фейгин.

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