ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Можно ли допустить, что для ФСБ РФ допустимо взорвать мост? Запросто

 
|
Фейгин: ФСБ отвечает за мост
Фейгин: ФСБ отвечает за мост
Фото: Николаевский Ванёк / Telegram

При необходимости сотрудники российской Федеральной службы безопасности взорвут Крымский мост вместе с людьми. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский юрист, блогер Марк Фейгин, комментируя возможность причастности спецслужб РФ к взрыву на Крымском мосту.

"Вполне допустимо в условиях этого эскалирующего конфликта в близком окружении [президента РФ Владимира] Путина между его нукерами в лице Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина с одной стороны, там говорят [бизнесмен Юрий] Ковальчук какую-то роль играет против военных, и с другой стороны Генштаба, генералитета и ГРУ. Во-первых, мы такое видели, когда силовые структуры сами взрывали дома. В 1999 году действительно были взорваны дома самим ФСБ. Можно ли допустить что в принципе для них морально допустимо взорвать мост? Запросто. Вот никакой рефлексии. Надо? Взорвут вместе с людьми, детьми... Это вообще не вопрос, ради своих каких-то целей", – заявил Фейгин.

Он считает, что в таком случае взрыв должен использоваться как предлог.

"Он должен быть стопроцентный в том смысле, что после такого теракта должен быть точно результат прямой: остановка войны или некие действия, которые прекратят наезды на военное руководство. ФСБ отвечает за мост, не минобороны", – подчеркнул Фейгин.

При этом он отметил, что не очень верит в причастность российского генералитета к подрыву моста.

"Я вижу, это очень трусливые люди для того, чтобы быть субъектными, понимать в вовпросах безопасности, даже своей собственной. Действовать даже не в поилитических целях – сохранить армию, Россия без Путина... Для этого нужна какая-то идеология. А какая там идеология? Они все под контролем и боятся. Я лично это знаю. Контразведывательные службы, военная контразведка, полностью контролирует армию и росгвардию. Ее страшно боятся", – рассказал Фейгин.

Он не исключает, что военные могли преодолеть этот страх.

"Мы в этом убедимся, если сейчас начнутся зачистки внутри генералитета, генштаба. Даже если это не они, сейчас логично на кого-то возложить ответсвенность за то, за это и еще и за мостик. И кто это будет? В этой обстановке логично найти виноватого и повесить все на кого-то из военных, из генералитета – Сергей Шойгу подходит и Валерий Герасимов, несмотря на то, что мост не их зона ответсвенности", – сказал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, взрыв, Рамзан Кадыров, ФСБ, Сергей Шойгу, Керченский пролив, ГРУ, Марк Фейгин, Валерий Герасимов, Юрий Ковальчук, Крымский мост, Росгвардия, интервью, Евгений Пригожин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото G
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (379245)
2
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (136953)
3
Наталья Кличко вышла в свет со спутником (61480)
4
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная (58997)
5
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (51950)
6
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото (34850)
7
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце (27978)
8
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал (27551)
 
 
 
 