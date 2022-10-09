РФ пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной – украинская разведка

"Мы видим мероприятия, которые РФ проводит для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи [президента РФ Владимира] Путина и [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", – сказал он.
По оценке украинской разведки, у украинско-белорусской границы сосредоточено шесть батальонов белорусских войск.
"Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций, – отметил Скибицкий. – Насколько долго будет такая ситуация, это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и, вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства".
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
7 октября стало известно, что Россия доставила в Беларусь, вероятно, для атак западных регионов Украины иранские дроны-камикадзе.
8 октября вечером посла Украины в Минске Игоря Кизима пригласили в министерство иностранных дел Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту о том, что Украина якобы планирует нанести удар по территории Беларуси. Информация о "намерениях нанести удар" не соответствует действительности, заявили в МИД Украины. В министерстве не исключают, что это вручение ноты может быть "частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины".