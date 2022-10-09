РФ пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной – украинская разведка

Скибицкий: Мы видим мероприятия, которые РФ проводит для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

"Мы видим мероприятия, которые РФ проводит для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи [президента РФ Владимира] Путина и [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", – сказал он.

По оценке украинской разведки, у украинско-белорусской границы сосредоточено шесть батальонов белорусских войск.

"Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций, – отметил Скибицкий. – Насколько долго будет такая ситуация, это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и, вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства".