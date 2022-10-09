Фейгин: Очевидно, Москва знает, что это ракетный удар. Раз продолжает говорить о теракте на Крымском мосту, в этом есть какая-то необходимость

Журналист попросил Фейгина прокомментировать версию о том, что Крымский мост мог быть поврежден украинской ракетой.

"В этой версии очевидно следующее: Москва знает о том, что это ракетный удар. Там уже были специалисты. Раз она знает, умалчивает и продолжает говорить о теракте, значит, в этом есть какая-то необходимость. То ли использовать это в качестве предлога в обвинении Украины. Но Украина официально ничего не признавала. То ли Москва будет делать из этого теракт, что Украина к таким методам прибегает. Если это действительно ракета, то рано или поздно это выяснится. За эту версию, что говорит? Все происходило ночью, когда мост не был нагружен таким количеством водителей", – отметил Фейгин.

Также он полагает, что нельзя исключать версию о том, что США, не рассказывая никому, дали Украине снаряды с дальностью до 300 км.

"Я бы этого тоже не исключал. За эту версию говорит то, что США публично сильно отрицают, что дают Украине что-то подобное. Если публично так настаивают, понятно по каким причинам: в Кремле этот юбиляр, совсем сумасшедший, псих ненормальный, и, если признаем, что такие средства дали, образно говоря, он возьмет на кнопку нажмет. Раз так сильно отрицают, я бы не исключал, что дали средства, которые позволили атаковать. Может, это какие-то дроны-камикадзе. Может быть и такое. Я не специалист, не эксперт, но не могу исключать, что это еще и появившиеся у Украины новые средства вооружения. Учитывая эскалацию ситуации в целом, это может иметь под собой существенные основания", – сказал Фейгин.

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