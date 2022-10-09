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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Очевидно, Москва знает, что это ракетный удар. Раз продолжает говорить о теракте на Крымском мосту, в этом есть какая-то необходимость

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Фейгин: Может, это какие-то дроны-камикадзе
Фейгин: Может, это какие-то дроны-камикадзе
Фото: Mark Feygin / Facebook

Если Крымский мост действительно взорван ракетой, то рано или поздно это выяснится, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Журналист попросил Фейгина прокомментировать версию о том, что Крымский мост мог быть поврежден украинской ракетой.

"В этой версии очевидно следующее: Москва знает о том, что это ракетный удар. Там уже были специалисты. Раз она знает, умалчивает и продолжает говорить о теракте, значит, в этом есть какая-то необходимость. То ли использовать это в качестве предлога в обвинении Украины. Но Украина официально ничего не признавала. То ли Москва будет делать из этого теракт, что Украина к таким методам прибегает. Если это действительно ракета, то рано или поздно это выяснится. За эту версию, что говорит? Все происходило ночью, когда мост не был нагружен таким количеством водителей", – отметил Фейгин.

Также он полагает, что нельзя исключать версию о том, что США, не рассказывая никому, дали Украине снаряды с дальностью до 300 км.

"Я бы этого тоже не исключал. За эту версию говорит то, что США публично сильно отрицают, что дают Украине что-то подобное. Если публично так настаивают, понятно по каким причинам: в Кремле этот юбиляр, совсем сумасшедший, псих ненормальный, и, если признаем, что такие средства дали, образно говоря, он возьмет на кнопку нажмет. Раз так сильно отрицают, я бы не исключал, что дали средства, которые позволили атаковать. Может, это какие-то дроны-камикадзе. Может быть и такое. Я не специалист, не эксперт, но не могу исключать, что это еще и появившиеся у Украины новые средства вооружения. Учитывая эскалацию ситуации в целом, это может иметь под собой существенные основания", – сказал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия зафиксирован пожар, также там видно, что несколько пролетов автомобильной части моста разрушены. Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с "чрезвычайным происшествием" и подписал указ, которым возложил на ФСБ РФ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Украина, теракт, Москва, Марк Фейгин, страна-агрессор, ракеты, Крымский мост, интервью
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