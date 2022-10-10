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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Есть опасения на уровне коллективного Путина: а если они на грузовике въедут в Кремль или на Лубянку?

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Фейгин: Атака на Крымский мост &mdash; уязвление самого большого масштаба для Путина
Фейгин: Атака на Крымский мост — уязвление самого большого масштаба для Путина
Фото: Mark Feygin / Facebook

Президент России Владимир Путин не уверен, что он лично уцелеет, если применит тактическое ядерное оружие в Украине, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Атака на Крымский мост — уязвление самого большого масштаба для Путина, унижение, показатель его слабости. Путина снова поставили перед мучительным выбором: надо отвечать. А как отвечать? По поводу ядерного оружия ему уже все сказали, что будет. Он может быть и псих, но до конца мы не понимаем, в голову не залезем, а готов ли он пойти на крайние меры, получив сто процентов однозначный ответ за эти крайние меры, используя тактическое ядерное оружие или что-то вроде того. В этом он точно не сомневается", – отметил Фейгин.

Он подчеркнул, что Путин стоит перед мучительным выбором.

"Часто говорят: он ненормальный, обязательно применит это оружие. Но это не означает, что ответа не будет. Мучителен для него вопрос ответа в отношении него самого. Путину наплевать, сгорят ли там его соотечественники. Ему вообще начхать. Но вот он пострадает или нет? Это вопрос открытый. Он не знает на него ответ. Его снова поставили перед мучительным выбором", – сказал Фейгин.

По его мнению, расплаты опасаются и в ближнем окружении Путина.

"Допустим, они попытаются ударить обычными ракетами, какими бьют постоянно, по Киеву. А если они не достигнут цели? Попытка ударить по Банковой окончиться тем, что такие грузовики у вас будут взрываться в районе Спасских ворот Кремля. А почему нет? Таковы правила игры. Вы должны сами себя обречь на это, понимая, что за каждое действие будет обратное действие. Так и происходит. Здесь есть опасения даже на уровне коллективного Путина: Путин будет требовать ответить, а что будет с нами? А если они въедут на таком грузовике в Спасские ворота или на Лубянку?" – сказал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине не подтвердили причастности к этому Украины. "Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли многие населенные пункты в Украине. Известно о взрывах в КиевеЗапорожскойДнепропетровскойЛьвовскойПолтавскойЖитомирской
ХарьковскойНиколаевскойРовенскойОдесскойХмельницкойСумской
КировоградскойИвано-Франковской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в результате атаки повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. По данным Национальной полиции, известно о 10 погибших и около 60 раненых.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, ядерное оружие, Марк Фейгин, страна-агрессор, российская агрессия, Крымский мост, российские оккупанты
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