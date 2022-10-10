Фейгин: Есть опасения на уровне коллективного Путина: а если они на грузовике въедут в Кремль или на Лубянку?

"Атака на Крымский мост — уязвление самого большого масштаба для Путина, унижение, показатель его слабости. Путина снова поставили перед мучительным выбором: надо отвечать. А как отвечать? По поводу ядерного оружия ему уже все сказали, что будет. Он может быть и псих, но до конца мы не понимаем, в голову не залезем, а готов ли он пойти на крайние меры, получив сто процентов однозначный ответ за эти крайние меры, используя тактическое ядерное оружие или что-то вроде того. В этом он точно не сомневается", – отметил Фейгин.

Он подчеркнул, что Путин стоит перед мучительным выбором.

"Часто говорят: он ненормальный, обязательно применит это оружие. Но это не означает, что ответа не будет. Мучителен для него вопрос ответа в отношении него самого. Путину наплевать, сгорят ли там его соотечественники. Ему вообще начхать. Но вот он пострадает или нет? Это вопрос открытый. Он не знает на него ответ. Его снова поставили перед мучительным выбором", – сказал Фейгин.

По его мнению, расплаты опасаются и в ближнем окружении Путина.

"Допустим, они попытаются ударить обычными ракетами, какими бьют постоянно, по Киеву. А если они не достигнут цели? Попытка ударить по Банковой окончиться тем, что такие грузовики у вас будут взрываться в районе Спасских ворот Кремля. А почему нет? Таковы правила игры. Вы должны сами себя обречь на это, понимая, что за каждое действие будет обратное действие. Так и происходит. Здесь есть опасения даже на уровне коллективного Путина: Путин будет требовать ответить, а что будет с нами? А если они въедут на таком грузовике в Спасские ворота или на Лубянку?" – сказал Фейгин.

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