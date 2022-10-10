Латынина: Будет ли в России переворот? Эта грызня уже начинается

"Будет ли в России переворот? Уже эта грызня начинается. У нас тут два "достойных" человека (одного зовут [глава Чечни Рамзан] Кадыров) вдруг сказали, что в [потере] Лимана [Донецкой области] виноват генерал [ВС РФ Александр] Лапин. Ему какой-то военный корреспондент отвечает, что генерала Лапина в Лимане не было. Напомню, что генерал Лапин – товарищ, который своему сыну Денису Лапину нацепил очередные звездочки за то, что тот погубил половину своего танкового полка, который, я так понимаю, он бросил в наступление ровно затем, чтобы получить звездочки. Круговорот полков и звездочек в природе. Типичная российская история", – отметила Латынина.

Она напомнила, что еще в самом начале войны "очень правильную вещь" сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков: когда начнутся настоящие неудачи, то все в российском руководстве будут спихивать друг на друга вину и "друг на друга показывать пальцем".

Кроме того, писательница отметила "интересный момент" в поведении "парочки Кадыров – Путин". Глава Чечни, по ее наблюдениям, "свои войска совершенно не тратит, снимает вместо этого TikTok, а Путин "настолько слаб", что никак не реагирует.

Примечательным она считает и "преображение" бизнесмена Евгения Пригожина, который ранее старался не привлекать к себе внимания, а теперь делает публичные заявления, в том числе признал свою связь с ЧВК "Вагнер".

"И, конечно, это дополнительная проблема, потому что Путин еще и на это может посмотреть и может сказать: "Че-то у меня тут... Надо показать свои ядерные яйца не только американцам, не только украинцам, но и всем этим, которые начали вдруг себя странно вести", – добавила Латынина.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

"Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть", – спрогнозировал журналист.

В то же время Гудков в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил мнение, что именно у Кадырова и Пригожина шансы прийти к власти в РФ невысоки.

"Мне кажется, Пригожин – нет. [Глава Чечни Рамзан] Кадыров и Пригожин ни с кем вообще не будут договариваться. Даже, я думаю, еще с [главой Совбеза РФ Николаем] Патрушевым могут договариваться [в США о смещении Путина и замене на того или иного преемника в обмен на гарантии безопасности для окружения президента РФ], но только не с Пригожиным и не с Кадыровым. Во-первых, они и не могут – ни Кадыров, ни Пригожин – сместить Путина никаким образом. А вот люди типа Патрушева и близкие ему: Сечин или кто угодно, кто-то из его обоймы, из его когорты – те могут получить индульгенцию. Запросто", – утверждает Гудков.

Он добавил, что, как ему кажется, "Путин никакому преемнику добровольно передавать власть не будет".

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube