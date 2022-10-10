ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Латынина: Будет ли в России переворот? Эта грызня уже начинается

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Латынина утверждает, что в окружении Путина уже началась "грызня"
Латынина утверждает, что в окружении Путина уже началась "грызня"
Фото: latynina.tv / Instagram

Президент России Владимир Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразила российская журналистка и писательница Юлия Латынина.

"Будет ли в России переворот? Уже эта грызня начинается. У нас тут два "достойных" человека (одного зовут [глава Чечни Рамзан] Кадыров) вдруг сказали, что в [потере] Лимана [Донецкой области] виноват генерал [ВС РФ Александр] Лапин. Ему какой-то военный корреспондент отвечает, что генерала Лапина в Лимане не было. Напомню, что генерал Лапин – товарищ, который своему сыну Денису Лапину нацепил очередные звездочки за то, что тот погубил половину своего танкового полка, который, я так понимаю, он бросил в наступление ровно затем, чтобы получить звездочки. Круговорот полков и звездочек в природе. Типичная российская история", – отметила Латынина.

Она напомнила, что еще в самом начале войны "очень правильную вещь" сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков: когда начнутся настоящие неудачи, то все в российском руководстве будут спихивать друг на друга вину и "друг на друга показывать пальцем".

Кроме того, писательница отметила "интересный момент" в поведении "парочки Кадыров – Путин". Глава Чечни, по ее наблюдениям, "свои войска совершенно не тратит, снимает вместо этого TikTok, а Путин "настолько слаб", что никак не реагирует.

Примечательным она считает и "преображение" бизнесмена Евгения Пригожина, который ранее старался не привлекать к себе внимания, а теперь делает публичные заявления, в том числе признал свою связь с ЧВК "Вагнер".

"И, конечно, это дополнительная проблема, потому что Путин еще и на это может посмотреть и может сказать: "Че-то у меня тут... Надо показать свои ядерные яйца не только американцам, не только украинцам, но и всем этим, которые начали вдруг себя странно вести", – добавила Латынина.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью основателю проекта "ГОРДОН" Дмитрию Гордону также обратил внимание на то, что Кадыров и Пригожин в последнее время значительно усилили свое влияние, а в стране действуют частные армии и на руках у россиян много оружия, поэтому после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России.

"Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть", – спрогнозировал журналист.

В то же время Гудков в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил мнение, что именно у Кадырова и Пригожина шансы прийти к власти в РФ невысоки.

"Мне кажется, Пригожин – нет. [Глава Чечни Рамзан] Кадыров и Пригожин ни с кем вообще не будут договариваться. Даже, я думаю, еще с [главой Совбеза РФ Николаем] Патрушевым могут договариваться [в США о смещении Путина и замене на того или иного преемника в обмен на гарантии безопасности для окружения президента РФ], но только не с Пригожиным и не с Кадыровым. Во-первых, они и не могут – ни Кадыров, ни Пригожин – сместить Путина никаким образом. А вот люди типа Патрушева и близкие ему: Сечин или кто угодно, кто-то из его обоймы, из его когорты – те могут получить индульгенцию. Запросто", – утверждает Гудков.

Он добавил, что, как ему кажется, "Путин никакому преемнику добровольно передавать власть не будет".

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Критика в адрес Лапина и других российских военачальников прозвучала после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение.

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) считают, что критика военного командования со стороны Кадырова и Пригожина подорвала авторитет Путина. "Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.

В ISW, кроме того, считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации, а также после заявлений Кадырова и Пригожина, Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами (в результате того, что блогеры поддержали критику в адрес военного руководства). Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует.

Согласно информации, полученной американской разведкой, член ближайшего окружения Путина в последние недели напрямую выражал российскому президенту свое несогласие с его действиями на войне в Украине. Об этом 7 октября сообщило издание The Washington Post, отметив, что имя человека из окружения Путина известно американской разведке, но журналистам его не назвали.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Рамзан Кадыров, Кремль, мобилизация, угрозы, Юлия Латынина, Николай Патрушев, политика, Геннадий Гудков, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, Евгений Пригожин, Дмитрий Патрушев, критика, преемник, ISW, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить!" Дорофеева назвала мишень РФ в Украине
"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить!" Дорофеева назвала мишень РФ в Украине
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
"Мы будем смеяться над вашей несчастной, бедной страной и рабским поклонением карлику с маленьким жижуликом". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
Невзоров рассказал сказку "о придурочном Вовочке и Валерии Федоровиче Залужном"
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Испугали ежика голой жопой". Экс-продюсер Лободы отреагировала на ракетные обстрелы Украины
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Зеленская о своих детях: Они понимают, какие тенденции. Знают, что пока война не закончится, все будет так, как сейчас
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
Арестович рассказал, что будет с теми, кто заглянет в его телефон
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (412577)
2
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью (26145)
3
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме (19124)
4
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (18383)
5
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (18201)
6
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (10755)
7
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (8400)
8
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем (8167)
 
 
 
 