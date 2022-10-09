Латынина: Если военное поражение России не приведет к смене режима, то РФ будет вариантом Северной Кореи, большого-большого ХАМАС

Латынина отметила, что Путин (на фото) сначала сам совершает нападение, а потом утверждает, что это он является жертвой агрессии "страшного НАТО" Фото: ЕРА

"Мы знаем из истории, бывает, что военные поражения кончаются сменой режима, а бывает, как в случае Саддама (казненный президент Ирака Саддам Хусейн. – "ГОРДОН"), что нет. И тогда, конечно, это будет для всех совершенно кошмарный вариант. Я подозреваю, что Путин к нему в том числе готовится. Это будет вариант Северной Кореи, вариант такого большого-большого ХАМАС, в который Путин превращает страну. Путин вообще очень подражает исламским террористам, в том числе в большинстве своих идеологических построений", – сказала Латынина.

Она отметила, что Путин сначала сам совершает нападение, а потом утверждает, что это он является жертвой агрессии "страшного НАТО".

"Абсолютно то же самое говорят исламские террористы, которые сначала сносят башни-близнецы, а потом говорят: "Америка на нас напала, вторглась в Афганистан". Агрессор, который позиционирует себя как жертва, – это самое страшное и параноидальное, что может быть на свете. И более того, самое страшное, что делает Путин, – он пытается это внушить населению. И мы знаем, что есть такие регионы мира, где население такими представлениями вполне прониклось. Например, тот же самый ХАМАС, значительная часть арабского населения, Ближний Восток. Походите по Африке – в половине мест вы услышите рассказы о том, что "проклятые колонизаторы – это из-за них мы такие бедные, вот они тут свои вакцины распространяют, чтобы заразить нас СПИДом или чтобы сделать нас бесплодными". Долой вакцины! Есть регионы, где такого рода идеологии действительно становятся народными", – подчеркнула Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube