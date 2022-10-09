Латынина: Когда на фронте начнутся настоящие неудачи, в РФ все будут спихивать друг на друга. В конечном итоге либо Путин замочит генералов, либо генералы – Путина

Латынина: Путин так устроил: тебя наказывают не за то, что ты провалился, а за то, что ты сообщил начальнику, что ты провалился Фото: Юлия Латынина / Facebook

По ее мнению, из-за этого было понятно, что Путин потерпит поражение в войне против Украины.

"Потому что в его армии главным умением является умение врать и никогда не возражать начальству. Как только вы начинаете врать начальству, то вдруг оказывается, что вам уже не обязательно выигрывать никаких сражений. Просто потому, что вы можете доложить, что вы все сделали и все выиграли", – пояснила она.

Путин верит в рассказы официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова о 20 уничтоженных HIMARS, хотя Гештаб ВСУ опровергал такие сообщения неоднократно. Также были опровержения Пентагона (их, в частности, публиковало Reuters).

"Если можно доложить, что замочили 20 HIMARS, то нафига эти HIMARS мочить, нафига стараться выяснять, где они стоят? Это же гораздо экономнее. Это главный принцип, принцип всеобщего вранья, на котором держится не только армия, но и все в путинском государстве. Он [Путин] так устроил: тебя наказывают не за то, что ты провалился, а за то, что ты сообщил начальнику, что ты провалился. Еще в самом начале войны Геннадий Гудков очень правильную вещь сказал: когда начнутся настоящие неудачи, то все будут спихивать друг на друга, почему эти неудачи произошли, все будут друг на друга показывать пальцем. И в конечном итоге либо Путин замочит генералов, либо генералы – Путина. Кто-то из них будет вынужден отвечать за неудачу. Мы видим [главу Чечни Рамзана] Кадырова, который катит бочку на [генерала Александра] Лапина. Два "достойных" персонажа", – добавила Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

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