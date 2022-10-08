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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Латынина: Бедный Лиман пробыл в составе РФ ровно день. И для этого Путин положил там несколько сотен человек

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Латынина считает, что "любой нормальный военачальник" дал бы приказ отступать из Лимана
Латынина считает, что "любой нормальный военачальник" дал бы приказ отступать из Лимана
Фото: Юлия Латынина / Facebook

Президенту России Владимиру Путину "конец", считает российская журналистка Юлия Латынина. Об этом она заявила в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Она высказала мнение, что глава Кремля выглядел "по-идиотски", когда объявлял о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины.

"Как идиотски он выглядел, когда в это самое время стоял среди всей этой византийской роскоши и говорил: "Я аннексирую", а люди с красными опухшими рожами сидели и думали: "Боже мой, чего он аннексирует?.." Бедный Лиман [Донецкой области] пробыл в составе Российской Федерации ровно день. И судя по всему, для этого Путин положил там несколько сотен человек", – отметила журналистка.

Латынина считает, что "любой нормальный военачальник" дал бы приказ отступать из Лимана, сказал бы: "Ребята, отходите, разбегайтесь".

"Самые умные же разбежались. Самые умные разбежались давно. Самые умные – я так понимаю – это были вагнеровцы. Им начальство говорило: "Ждите и стойте, чтобы Путин произнес эту речь". А самые умные, конечно, разбежались по полям. И тогда у них был шанс уцелеть. У тех, кто не разбежался, – извините, вот мы все видели видео, на котором свиньи едят… Это было, собственно, самое главное", – добавила она.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин объявил о незаконной аннексии и подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.

1 октября спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские силы окружили российскую группировку в районе Лимана, освобождены населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки.

В тот же день минобороны России проинформировало о потере оккупантами ЛиманаВ вечернем видеообращении 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский флаг уже в Лимане, но боевые действия еще продолжаются. В тот же день в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины. 5 октября hromadske сообщило, что в деоккупированном Лимане обнаружили более 50 захоронений с гражданскими.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Лиман, аннексия, Юлия Латынина, Ямполь, ВСУ, война России против Украины, минобороны РФ, Вагнер
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