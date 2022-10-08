Латынина: Бедный Лиман пробыл в составе РФ ровно день. И для этого Путин положил там несколько сотен человек

Она высказала мнение, что глава Кремля выглядел "по-идиотски", когда объявлял о незаконной аннексии оккупированных территорий Украины.

"Как идиотски он выглядел, когда в это самое время стоял среди всей этой византийской роскоши и говорил: "Я аннексирую", а люди с красными опухшими рожами сидели и думали: "Боже мой, чего он аннексирует?.." Бедный Лиман [Донецкой области] пробыл в составе Российской Федерации ровно день. И судя по всему, для этого Путин положил там несколько сотен человек", – отметила журналистка.

Латынина считает, что "любой нормальный военачальник" дал бы приказ отступать из Лимана, сказал бы: "Ребята, отходите, разбегайтесь".

"Самые умные же разбежались. Самые умные разбежались давно. Самые умные – я так понимаю – это были вагнеровцы. Им начальство говорило: "Ждите и стойте, чтобы Путин произнес эту речь". А самые умные, конечно, разбежались по полям. И тогда у них был шанс уцелеть. У тех, кто не разбежался, – извините, вот мы все видели видео, на котором свиньи едят… Это было, собственно, самое главное", – добавила она.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью