Латынина: Путин обладает гигантскими способностями самому себе заморачивать голову. И если Кощей поймет, что ему писец, он вполне может применить ядерное оружие

"Путин влип, ему конец. [...] Я считаю, что попалась на блеф Путина. Дай Бог, если это так. Потому что вместо того, чтобы говорить о том, как славно российские войска бежали под Лиманом [Донецкой области], и как идиотски он выглядел, когда в это самое время стоял среди всей этой византийской роскоши и говорил "я аннексирую", а люди с красными опухшими рожами сидели и думали: "Боже мой, чего он аннексирует?.." – сказала она.
По словам журналистки, "бедный Лиман пробыл в составе Российской Федерации ровно день" и "для этого Путин положил там несколько сотен человек".
"То есть любой нормальный военачальник сказал бы: "Ребята, отходите, разбегайтесь". Самые умные же разбежались. Самые умные разбежались давно. Самые умные – я так понимаю – это были вагнеровцы. Им начальство говорило: "Ждите и стойте, чтобы Путин произнес эту речь". [...] Я подумала: "Слушайте, а может, это и была бы главная идея Путина, когда начал хлопать рот насчет ядерного оружия: чтобы все мы вместо того, чтобы обсуждать, как он опозорился под Лиманом со своей аннексией, будем обсуждать, не применит ли он сейчас ядерное оружие?!" – объяснила Латынина.
Она рассказала о своем страхе.
"Я боюсь, что когда Кощей поймет, что ему писец... [...] Он же обладает гигантскими способностями себе самому заморачивать голову. Он живет полностью в альтернативной реальности. Если он поймет, что альтернативной реальности больше нет, он вполне может применить ядерное оружие. [...] Потому что ему терять-то нечего. Ему и так, и так – серый пушной зверек. Вот встаньте на его место: что он теряет-то?" – задалась вопросом Латынина.
Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.