Латынина: Путин обладает гигантскими способностями самому себе заморачивать голову. И если Кощей поймет, что ему писец, он вполне может применить ядерное оружие

"Путин влип, ему конец. [...] Я считаю, что попалась на блеф Путина. Дай Бог, если это так. Потому что вместо того, чтобы говорить о том, как славно российские войска бежали под Лиманом [Донецкой области], и как идиотски он выглядел, когда в это самое время стоял среди всей этой византийской роскоши и говорил "я аннексирую", а люди с красными опухшими рожами сидели и думали: "Боже мой, чего он аннексирует?.." – сказала она.

По словам журналистки, "бедный Лиман пробыл в составе Российской Федерации ровно день" и "для этого Путин положил там несколько сотен человек".

"То есть любой нормальный военачальник сказал бы: "Ребята, отходите, разбегайтесь". Самые умные же разбежались. Самые умные разбежались давно. Самые умные – я так понимаю – это были вагнеровцы. Им начальство говорило: "Ждите и стойте, чтобы Путин произнес эту речь". [...] Я подумала: "Слушайте, а может, это и была бы главная идея Путина, когда начал хлопать рот насчет ядерного оружия: чтобы все мы вместо того, чтобы обсуждать, как он опозорился под Лиманом со своей аннексией, будем обсуждать, не применит ли он сейчас ядерное оружие?!" – объяснила Латынина.

Она рассказала о своем страхе.

"Я боюсь, что когда Кощей поймет, что ему писец... [...] Он же обладает гигантскими способностями себе самому заморачивать голову. Он живет полностью в альтернативной реальности. Если он поймет, что альтернативной реальности больше нет, он вполне может применить ядерное оружие. [...] Потому что ему терять-то нечего. Ему и так, и так – серый пушной зверек. Вот встаньте на его место: что он теряет-то?" – задалась вопросом Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

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