Латынина: Путин взорвал "Северный поток", чтобы показать, что отмороженный на всю голову

"У Путина была [...] фантастическая идея: сейчас он газ отрежет Европе, Европа замерзнет, и в ней финансируемые им мелкие нацистские партии устроят такой беспорядок, что все испугаются. И тоже почему-то не произошло. Потом у него была [...] идея – взорванный "Северный поток", – сказала она.

Журналистка отметила, что "и туда его пристраивала, и туда, но после того, как Путин во время своей безумной речи сказал, что это англосаксы взорвали", она подумала, "что это его Гляйвиц" (немецкая радиостанция, которую гитлеровцы использовали в качестве предлога для нападения на Польшу в 1939 году, на объект немцы напали под польским флагом).

"Чтобы российскому народу объяснить: видите, они взорвали. А американцам сказать: "Видите, какой я отмороженный? Я так и ядерной бомбой могу". Мы даже говорили: что первое взорвет Путин демонстративно? Помните, там же про ядерную доктрину? Какую-то безлюдную базу... Так он ее и взорвал: показать, что отмороженный на всю голову. А многие даже не поняли", – считает Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

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