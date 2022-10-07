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Латынина: Путин взорвал "Северный поток", чтобы показать, что отмороженный на всю голову

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Утечки из газопроводов обнаружили в конце сентября
Утечки из газопроводов обнаружили в конце сентября
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российская журналистка и писательница Юлия Латынина предположила, что к взрыву на газопроводе "Северный поток" причастен президент России Владимир Путин.

"У Путина была [...] фантастическая идея: сейчас он газ отрежет Европе, Европа замерзнет, и в ней финансируемые им мелкие нацистские партии устроят такой беспорядок, что все испугаются. И тоже почему-то не произошло. Потом у него была [...] идея – взорванный "Северный поток", – сказала она.

Журналистка отметила, что "и туда его пристраивала, и туда, но после того, как Путин во время своей безумной речи сказал, что это англосаксы взорвали", она подумала, "что это его Гляйвиц" (немецкая радиостанция, которую гитлеровцы использовали в качестве предлога для нападения на Польшу в 1939 году, на объект немцы напали под польским флагом).

"Чтобы российскому народу объяснить: видите, они взорвали. А американцам сказать: "Видите, какой я отмороженный? Я так и ядерной бомбой могу". Мы даже говорили: что первое взорвет Путин демонстративно? Помните, там же про ядерную доктрину? Какую-то безлюдную базу... Так он ее и взорвал: показать, что отмороженный на всю голову. А многие даже не поняли", – считает Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока". Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября Путин заявил, что повреждения газопроводов организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, газ, авария, Юлия Латынина, газопровод, Северный поток, взрывы, Северный поток – 2
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