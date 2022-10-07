Латынина: Путин взорвал "Северный поток", чтобы показать, что отмороженный на всю голову

"У Путина была [...] фантастическая идея: сейчас он газ отрежет Европе, Европа замерзнет, и в ней финансируемые им мелкие нацистские партии устроят такой беспорядок, что все испугаются. И тоже почему-то не произошло. Потом у него была [...] идея – взорванный "Северный поток", – сказала она.
Журналистка отметила, что "и туда его пристраивала, и туда, но после того, как Путин во время своей безумной речи сказал, что это англосаксы взорвали", она подумала, "что это его Гляйвиц" (немецкая радиостанция, которую гитлеровцы использовали в качестве предлога для нападения на Польшу в 1939 году, на объект немцы напали под польским флагом).
"Чтобы российскому народу объяснить: видите, они взорвали. А американцам сказать: "Видите, какой я отмороженный? Я так и ядерной бомбой могу". Мы даже говорили: что первое взорвет Путин демонстративно? Помните, там же про ядерную доктрину? Какую-то безлюдную базу... Так он ее и взорвал: показать, что отмороженный на всю голову. А многие даже не поняли", – считает Латынина.
Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью
В ночь с 25-го на 26 сентября в экономической зоне Дании была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2". Позже подобные утечки были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".
Дания и Швеция объявили ограничения для судоходства вскоре после того, как был обнаружен аварийный участок с попадающим в море топливом. 29 сентября в Швеции заявили о четвертой утечке газа из "Северного потока". Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
30 сентября Путин заявил, что повреждения газопроводов организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем". Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.