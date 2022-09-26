Пригожин впервые признался, как и когда создал ЧВК "Вагнер". Раньше отрицал свою причастность, "чтобы не подставить парней"

Пригожин в своем заявлении называет "Вагнер" не ЧВК, а БТГ (батальонно-тактической группой). Идея создания ЧВК на базе "группы патриотов" возникла у бизнесмена в 2014-м во время попыток вербовки россиян для отправки на оккупированную украинскую территорию Донбасса, сообщил он.
Пригожин рассказал, что в 2014 году он, "как и многие другие бизнесмены", ездил на полигоны, где собирались "казачки", и "пытался сорить деньгами", чтобы "набрать группу, которая поедет и защитит русских" на Донбассе.
Но, по словам бизнесмена, очень быстро понял, что среди "всех этих "казачков" и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть".
"Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ "Вагнер", – заявил он.
Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер", кроме участия в оккупации Украины на стороне боевиков "ЛДНР", "защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев". Участников своей ЧВК он называет "героями".
По словам "повара Путина", он долгое время не признавал свою причастность к ЧВК, "чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма".
Против Украины в 2022-м году воюет около 5 тыс. боевиков ЧВК "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство "Росбалт" писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).
После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ).
Санкции введены также против частной военной компании "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против "Агентства интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.
После признания Россией "независимости" террористов "ЛДНР" и начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и Великобритания ввели против Пригожина новые санкции.