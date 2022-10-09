ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Латынина о выступлении Путина в Георгиевском зале Кремля: Это была его последняя карта. Он хотел, чтобы мы смотрели на него и ужасались: "Этот сейчас нажмет на кнопку"

 
|
Латынина о выступлении Путина в Георгиевском зале Кремля: Это была его последняя карта. Он хотел, чтобы мы смотрели на него и ужасались: "Этот сейчас нажмет на кнопку" / ГОРДОН

Президент России Владимир Путин, незаконно аннексируя украинские территории 30 сентября, пугал мир намеками на применение ядерного оружия, но трудно определить, сколько в этих угрозах было "настоящего сумасшествия", а сколько – притворства. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразила российская журналистка и писательница Юлия Латынина.

Гордон предложил собеседнице обсудить речь Путина, прозвучавшую в Георгиевском зале Кремля во время "церемонии аннексии".

"Я смотрел на него... Если когда он объявлял о начале войны, опасение серьезное было, то сейчас он мне показался просто смешным. Смешным старым дедом, потерявшим ориентировку в пространстве, не понимающим, что происходит, чем живет современный мир. А когда человек смешной, он уже не страшный. Вам не показалось, глядя на это замечательное действо, что он сошел с ума?", – спросил Гордон.

Латынина согласилась, что президент страны-агрессора производил впечатление сумасшедшего, но при этом она испытала страх.

"Во-первых, мне это точно показалось. Но понимаете, в том-то и дело: в тот момент, когда я на него глядела, он мне не казался смешным – он мне казался страшным. Ровно потому, что я была испугана этой фишкой с ядерным оружием", – призналась она.

Несмотря на то, что Путин, по мнению писательницы, "совершенно точно" живет в альтернативной реальности, она считает, что российский президент может еще и "прикидываться2 дополнительно, чтобы нагонять ужаса.

"Потому что это сумасшедший, который притворяется сумасшедшим", – говорит она.

Проанализировав угрозы и намеки Путина уже после выступления, журналистка склоняется к мнению, что расчет был именно на страх, который испытает аудитория.

"Теперь я понимаю, что это была его последняя карта, чтобы он не казался смешным, чтобы мы смотрели на него, и вместо того, чтобы смеяться, мы ужасались: "Этот сейчас возьмет и нажмет на кнопку", – убеждена она.

Логику поведения Путина Латынина видит так: чем более странно он будет себя вести, тем сильнее мир будет испытывать тревогу в связи с перспективой начала ядерной войны.

"Тем больше все будут говорить: "Он сейчас нажмет на кнопку. У него в голове опилки!", – считает она.

Латынина приводит информацию от "московских инсайдеров", согласно которой за незаконным "присоединением" украинских оккупированных территорий стояла "целая, можно сказать, философия": если это будет территория РФ, то территорию РФ в случае экзистенциальной угрозы, согласно российской военной доктрине, можно защищать ядерным оружием.

"А дальше следует не тезис "мы теперь имеем право применять ядерное оружие". Дальше следует другой тезис: "Теперь пиндосы испугаются, что мы применим ядерное оружие, – и остановят украинское наступление", – удивляется она.

"И очень трудно понять, где проходит тонкая грань между людьми, которые всерьез убеждены... Как он сказал? "Однополый родитель один, однополый родитель два". И поэтому мы аннексируем Херсон". А где он очень хитро притворяется, косит под не вполне уравновешенного человека, чтобы всех напугать", – убеждена Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин 30 сентября в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав Российской Федерации временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".

В своей речи перед подписанием "договоров" Путин заявил о том, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами". До этого 21 сентября он уже заявлял о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Кроме того, российский президент в своем выступлении в очередной раз выразил недовольство политикой США, "однополярным миром" и существующими геополитическими реалиями.

Так, Путин обвинил США в том, что они до сих пор оккупируют Германию, Корею и Японию а также являются первой и единственной в мире страной, применявшей ядерное оружие. "Кстати, создали прецедент", – сделал российский лидер еще один "ядерный" намек.

Также президент РФ  обвинил "англосаксов" во взрывах на "Северных потоках".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, ядерное оружие, Кремль, оккупация, аннексия, угрозы, Юлия Латынина, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ядерный удар, обращение, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото
Пять нарядов в цветах украинского флага главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен. Фото G
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет"
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"В спектакле я живу, испытываю настоящие эмоции". Актриса из Мариуполя рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова свою историю
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как в последний раз", "Надо ж так жопу деда лизать". Актриса из "Сватов" Железняк вся в черном записала поздравление для Путина (387466)
2
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото (139081)
3
Наталья Кличко вышла в свет со спутником (62809)
4
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная (59633)
5
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (52096)
6
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото (35182)
7
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце (28376)
8
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал (27845)
 
 
 
 