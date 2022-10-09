Латынина о выступлении Путина в Георгиевском зале Кремля: Это была его последняя карта. Он хотел, чтобы мы смотрели на него и ужасались: "Этот сейчас нажмет на кнопку"

Гордон предложил собеседнице обсудить речь Путина, прозвучавшую в Георгиевском зале Кремля во время "церемонии аннексии".

"Я смотрел на него... Если когда он объявлял о начале войны, опасение серьезное было, то сейчас он мне показался просто смешным. Смешным старым дедом, потерявшим ориентировку в пространстве, не понимающим, что происходит, чем живет современный мир. А когда человек смешной, он уже не страшный. Вам не показалось, глядя на это замечательное действо, что он сошел с ума?", – спросил Гордон.

Латынина согласилась, что президент страны-агрессора производил впечатление сумасшедшего, но при этом она испытала страх.

"Во-первых, мне это точно показалось. Но понимаете, в том-то и дело: в тот момент, когда я на него глядела, он мне не казался смешным – он мне казался страшным. Ровно потому, что я была испугана этой фишкой с ядерным оружием", – призналась она.

Несмотря на то, что Путин, по мнению писательницы, "совершенно точно" живет в альтернативной реальности, она считает, что российский президент может еще и "прикидываться2 дополнительно, чтобы нагонять ужаса.

"Потому что это сумасшедший, который притворяется сумасшедшим", – говорит она.

Проанализировав угрозы и намеки Путина уже после выступления, журналистка склоняется к мнению, что расчет был именно на страх, который испытает аудитория.

"Теперь я понимаю, что это была его последняя карта, чтобы он не казался смешным, чтобы мы смотрели на него, и вместо того, чтобы смеяться, мы ужасались: "Этот сейчас возьмет и нажмет на кнопку", – убеждена она.

Логику поведения Путина Латынина видит так: чем более странно он будет себя вести, тем сильнее мир будет испытывать тревогу в связи с перспективой начала ядерной войны.

"Тем больше все будут говорить: "Он сейчас нажмет на кнопку. У него в голове опилки!", – считает она.

Латынина приводит информацию от "московских инсайдеров", согласно которой за незаконным "присоединением" украинских оккупированных территорий стояла "целая, можно сказать, философия": если это будет территория РФ, то территорию РФ в случае экзистенциальной угрозы, согласно российской военной доктрине, можно защищать ядерным оружием.

"А дальше следует не тезис "мы теперь имеем право применять ядерное оружие". Дальше следует другой тезис: "Теперь пиндосы испугаются, что мы применим ядерное оружие, – и остановят украинское наступление", – удивляется она.

"И очень трудно понять, где проходит тонкая грань между людьми, которые всерьез убеждены... Как он сказал? "Однополый родитель один, однополый родитель два". И поэтому мы аннексируем Херсон". А где он очень хитро притворяется, косит под не вполне уравновешенного человека, чтобы всех напугать", – убеждена Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

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