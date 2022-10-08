Евросоюз назвал незаконным и юридически недействительным указ Путина о "передаче" России Запорожской АЭС

В Евросоюзе поддержали Украину и ее суверенитет и территориальную целостность Фото: ЕРА

"Европейский союз самым решительным образом осуждает указ президента России Путина о незаконном захвате Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и создании в связи с этим государственного предприятия. ЕС не признает и решительно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, постановление о захвате ЗАЭС является незаконным и юридически недействительным", – говорится в нем.

Боррель подчеркнул, что Россия должна "вернуть контроль над АЭС ее законному владельцу, Украине".

"Усиленное присутствие МАГАТЭ на площадке и его беспрепятственный доступ к станции крайне необходимы в интересах безопасности Европы в целом. Зона ядерной безопасности и защиты должна быть создана немедленно, без ущерба для суверенитета и территориальной целостности Украины", – считают в Евросоюзе.

Главный дипломат Евросоюза отметил, что "ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и требует, чтобы Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины".

"Европейский союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", – сказано в заявлении Борреля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)