Евросоюз назвал незаконным и юридически недействительным указ Путина о "передаче" России Запорожской АЭС

"Европейский союз самым решительным образом осуждает указ президента России Путина о незаконном захвате Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и создании в связи с этим государственного предприятия. ЕС не признает и решительно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Следовательно, постановление о захвате ЗАЭС является незаконным и юридически недействительным", – говорится в нем.
Боррель подчеркнул, что Россия должна "вернуть контроль над АЭС ее законному владельцу, Украине".
"Усиленное присутствие МАГАТЭ на площадке и его беспрепятственный доступ к станции крайне необходимы в интересах безопасности Европы в целом. Зона ядерной безопасности и защиты должна быть создана немедленно, без ущерба для суверенитета и территориальной целостности Украины", – считают в Евросоюзе.
Главный дипломат Евросоюза отметил, что "ЕС остается непоколебимым в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и требует, чтобы Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины".
"Европейский союз твердо поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется", – сказано в заявлении Борреля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, где находится станция, в связи с чем АЭС полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек и они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней. 4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.
В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.