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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мир недостаточно реагирует на ситуацию с оккупантами на Запорожской АЭС – Галущенко

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Под контролем оккупантов АЭС в Энергодаре находится с марта
Под контролем оккупантов АЭС в Энергодаре находится с марта
Фото: ЕРА

Международное сообщество недостаточно реагирует на ситуацию вокруг находящейся в Энергодаре Запорожской области Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 7 октября.

По его словам, вопрос функционирования ЗАЭС он обсуждал во время недавнего визита в США.

"Сегодня реакция в мире на происходящее вокруг ЗАЭС, мягко говоря, недостаточна. И для нас это очень важный вопрос", – сказал министр.

Он отметил, что развитие ситуации с АЭС он обсуждал вместе с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Уже есть отчет МАГАТЭ по результатам визита на Запорожскую станцию. [...] И в целом отчет мы оцениваем положительно. Они прямо говорят, что так называемые семь столбов ядерной безопасности нарушены. И то, что миссия зафиксировала российскую военную технику на станции – это уже очень важно. То, что они даже сфотографировали ее и выложили эти фотографии в отчете – это очень важно", – считает Галущенко.

Министр объяснил, что "МАГАТЭ в отчете очень осторожно относится к некоторым формулировкам".

"Например, там вы не найдете слова "демилитаризация". А для всех очевидно, что это очень важно. И все нарушения являются следствием военного присутствия. В отчете есть термин "нейтральная зона". И сейчас вопрос, кто и что вкладывает в этот термин", – подчеркнул он.

По его словам, позиция Украины заключается в том, что "нейтральность в ситуации, когда там остаются россияне, вообще не рассматривается, не обсуждается".

"Российская армия должна уйти оттуда. Мы ведь знаем, что там постоянно присутствует около полутысячи российских солдат. Это недопустимо", – заявил Галущенко.

Он также назвал "полной ерундой" запись в отчете о том, что на ЗАЭС представители "Росатома" якобы консультируют сотрудников электростанции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси отмечал, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек и они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев. 

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, война, энергетика, оккупация, АЭС, Запорожская АЭС, демилитаризация, МАГАТЭ, война России против Украины, Энергодар, электростанция, Герман Галущенко, российские оккупанты, россияне, ЗАЭС
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