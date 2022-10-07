Мир недостаточно реагирует на ситуацию с оккупантами на Запорожской АЭС – Галущенко

По его словам, вопрос функционирования ЗАЭС он обсуждал во время недавнего визита в США.

"Сегодня реакция в мире на происходящее вокруг ЗАЭС, мягко говоря, недостаточна. И для нас это очень важный вопрос", – сказал министр.

Он отметил, что развитие ситуации с АЭС он обсуждал вместе с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Уже есть отчет МАГАТЭ по результатам визита на Запорожскую станцию. [...] И в целом отчет мы оцениваем положительно. Они прямо говорят, что так называемые семь столбов ядерной безопасности нарушены. И то, что миссия зафиксировала российскую военную технику на станции – это уже очень важно. То, что они даже сфотографировали ее и выложили эти фотографии в отчете – это очень важно", – считает Галущенко.

Министр объяснил, что "МАГАТЭ в отчете очень осторожно относится к некоторым формулировкам".

"Например, там вы не найдете слова "демилитаризация". А для всех очевидно, что это очень важно. И все нарушения являются следствием военного присутствия. В отчете есть термин "нейтральная зона". И сейчас вопрос, кто и что вкладывает в этот термин", – подчеркнул он.

По его словам, позиция Украины заключается в том, что "нейтральность в ситуации, когда там остаются россияне, вообще не рассматривается, не обсуждается".

"Российская армия должна уйти оттуда. Мы ведь знаем, что там постоянно присутствует около полутысячи российских солдат. Это недопустимо", – заявил Галущенко.

Он также назвал "полной ерундой" запись в отчете о том, что на ЗАЭС представители "Росатома" якобы консультируют сотрудников электростанции.

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