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Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ, обсудили ситуацию на ЗАЭС

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Зеленский и Гросси встретились в Киеве
Зеленский и Гросси встретились в Киеве
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября встретился в Киеве с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил важность отчета организации по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию.

"Спасибо за то, что ваши сотрудники работают на месте с украинскими специалистами", – сказал он.

Президент поблагодарил Гросси за содействие в освобождении похищенного оккупантами бывшего гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. Также Зеленский заявил, что общество ждет от МАГАТЭ осуждения решения президента РФ Владимира Путина о "передаче" ЗАЭС России.

"Мы очень ждали жесткого заявления МАГАТЭ на этот счет. Общество очень ждет этого осуждения. В моем личном понимании это – рейдерство", – сказал президент.

Он подчеркнул, что единственной возможностью обеспечить радиационную безопасность станции, Украины и Европы является полная демилитаризация территории ЗАЭС, так как там до сих пор находится 500 российских военных. Также он подчеркнул важность возобновления полноценной работы ЗАЭС для обеспечения электроэнергией украинских и европейских потребителей.

Гросси со своей стороны подчеркнул, что решение президента РФ по поводу Запороэской АЭС является нарушением международного права и по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава организации Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев. 

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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