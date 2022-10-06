Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ, обсудили ситуацию на ЗАЭС

Зеленский отметил важность отчета организации по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию.

"Спасибо за то, что ваши сотрудники работают на месте с украинскими специалистами", – сказал он.

Президент поблагодарил Гросси за содействие в освобождении похищенного оккупантами бывшего гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. Также Зеленский заявил, что общество ждет от МАГАТЭ осуждения решения президента РФ Владимира Путина о "передаче" ЗАЭС России.

"Мы очень ждали жесткого заявления МАГАТЭ на этот счет. Общество очень ждет этого осуждения. В моем личном понимании это – рейдерство", – сказал президент.

Он подчеркнул, что единственной возможностью обеспечить радиационную безопасность станции, Украины и Европы является полная демилитаризация территории ЗАЭС, так как там до сих пор находится 500 российских военных. Также он подчеркнул важность возобновления полноценной работы ЗАЭС для обеспечения электроэнергией украинских и европейских потребителей.

Гросси со своей стороны подчеркнул, что решение президента РФ по поводу Запороэской АЭС является нарушением международного права и по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.