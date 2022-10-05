Глава МАГАТЭ отправился в Киев "на важные встречи"

"Едем в Киев на важные встречи. Необходимость создания охранной зоны ядерной безопасности (ОЗЯБ) вокруг Запорожской атомной электростанции сегодня актуальна как никогда", – написал он и опубликовал фото, как садится в поезд "Укрзалізниці".
On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022
Визит Гросси в Украину МАГАТЭ анонсировало накануне. После переговоров в Киеве гендиректор агентства отправится в Москву. Планируется, что он будет вести консультации о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.