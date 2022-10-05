Глава МАГАТЭ отправился в Киев "на важные встречи"

"Едем в Киев на важные встречи. Необходимость создания охранной зоны ядерной безопасности (ОЗЯБ) вокруг Запорожской атомной электростанции сегодня актуальна как никогда", – написал он и опубликовал фото, как садится в поезд "Укрзалізниці".

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022

Визит Гросси в Украину МАГАТЭ анонсировало накануне. После переговоров в Киеве гендиректор агентства отправится в Москву. Планируется, что он будет вести консультации о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.