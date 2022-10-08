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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очередное повышение ставок". Галущенко озвучил версию, зачем оккупантам обесточивание Запорожской АЭС

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ЗАЭС удерживают оккупанты
ЗАЭС удерживают оккупанты
Фото: ЕРА (архив)

Действия российских оккупантов, которые привели к обесточиванию 8 октября захваченной ими Запорожской АЭС, направлены на повышение ставок перед визитом в Россию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Такое мнение выразил в Fаcebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Третий блэкаут ЗАЭС. [...] Возможно, это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита Рафаэля Гросси в Москву. Ведь генеральный директор МАГАТЭ после встречи с президентом Украины сделал заявление, что ЗАЭС – это украинская станция", – написал министр.

Он считает, что "цивилизованный мир уже дал четкую оценку действиям России, но ядерный террорист продолжает свой шантаж".

"Остановить их возможно только жесткими санкциями, в первую очередь – против атомной промышленности. А сейчас только профессионализм украинских атомщиков является предохранителем от возможной ядерной аварии", – объяснил Галущенко.

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid02nQxSQxkUj3ZmXaKtnS6GpRAw8dthPETZWo83vsUy5JHTJ7xsrTZK8x159vMjMqsxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, оккупация, АЭС, Запорожская АЭС, шантаж, МАГАТЭ, война России против Украины, визит, Рафаэль Гросси, Герман Галущенко, российские оккупанты, ЗАЭС
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