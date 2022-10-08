"Очередное повышение ставок". Галущенко озвучил версию, зачем оккупантам обесточивание Запорожской АЭС

"Третий блэкаут ЗАЭС. [...] Возможно, это очередное повышение ставок россиянами по случаю визита Рафаэля Гросси в Москву. Ведь генеральный директор МАГАТЭ после встречи с президентом Украины сделал заявление, что ЗАЭС – это украинская станция", – написал министр.

Он считает, что "цивилизованный мир уже дал четкую оценку действиям России, но ядерный террорист продолжает свой шантаж".

"Остановить их возможно только жесткими санкциями, в первую очередь – против атомной промышленности. А сейчас только профессионализм украинских атомщиков является предохранителем от возможной ядерной аварии", – объяснил Галущенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)