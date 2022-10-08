Энергоатом: Россияне полностью обесточили ЗАЭС

В результате произошло полное обесточивание АЭС.

"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней", – говорится в сообщении.

По данным энергетиков, для возобновления функционирования станции требуется ремонт линий связи.

"Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны", – отмечают в "Энергоатоме".