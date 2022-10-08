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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергоатом: Россияне полностью обесточили ЗАЭС

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На ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ Днепровская
На ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ  – Днепровская
Фото: ЕРА

После обстрела российскими оккупантами получила повреждения последняя линия связи на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом утром 8 октября написало в Telegram ГП "Энергоатом".

В результате произошло полное обесточивание АЭС.

"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней", – говорится в сообщении.

По данным энергетиков, для возобновления функционирования станции требуется ремонт линий связи.

"Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны", – отмечают в "Энергоатоме".

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев. 

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом.

Теги: Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, Энергодар, энергобезопасность, российские оккупанты, ЗАЭС
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