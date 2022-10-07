На ЗАЭС прошла ротация персонала МАГАТЭ, его численность увеличилась вдвое – Гросси

Об этом сообщается в Twitter агентства.

Теперь на ЗАЭС находится "новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности", говорится в сообщении.

"Я очень благодарен двум нашим экспертам, которые находились на станции более пяти недель, а также четырем, которые там сейчас. Это важная работа, которую они выполняют в очень сложных условиях, и мы очень ими гордимся", – сказал Гросси, его цитирует Twitter МАГАТЭ.

Сьогодні експерти МАГАТЕ змінили колег на #ЗАЕС . @rafaelmgrossi : «Я надзвичайно вдячний двом нашим експертам, які перебували на станції понад 5 тижнів, а також 4-м, які там зараз. Це важлива робота, яку вони виконують у дуже складних умовах, і ми дуже ними пишаємось."

Накануне, 6 октября, Гросси в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом.