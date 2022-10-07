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На ЗАЭС прошла ротация персонала МАГАТЭ, его численность увеличилась вдвое – Гросси

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Гросси сообщил, что два эксперта МАГАТЭ покинули ЗАЭС, вместо них на станцию прибыли четыре представителя агентства
Гросси сообщил, что два эксперта МАГАТЭ покинули ЗАЭС, вместо них на станцию прибыли четыре представителя агентства
Фото: EPA

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил 7 октября, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) прошла первая ротация персонала миссии МАГАТЭ, который находился на станции с начала сентября.

Об этом сообщается в Twitter агентства.

Теперь на ЗАЭС находится "новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности", говорится в сообщении.

"Я очень благодарен двум нашим экспертам, которые находились на станции более пяти недель, а также четырем, которые там сейчас. Это важная работа, которую они выполняют в очень сложных условиях, и мы очень ими гордимся", – сказал Гросси, его цитирует Twitter МАГАТЭ.

Накануне, 6 октября, Гросси в Киеве встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев. 

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, миссия, ротация, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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