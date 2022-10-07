ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выданный Путиным кусок бумаги ничего не меняет". В Госдепартаменте США заявили, что ЗАЭС по-прежнему принадлежит Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЗАЭС работает под контролем российских оккупантов с весны
ЗАЭС работает под контролем российских оккупантов с весны
Фото: EPA

Запорожская атомная электростанция принадлежит Украине, и никакие бумаги, изданные президентом РФ Владимиром Путиным или правительством России, этого не меняют.

Об этом заявил заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге 6 октября, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба Госдепа.

"Если сделать небольшой шаг назад, Запорожье принадлежит Украине, электростанция принадлежит Украине, и электроэнергия, которую она производит, по праву принадлежит Украине. У президента Путина нет абсолютно никаких полномочий для захвата электростанции в другой стране, и кусок бумаги, выданный им или его правительством, этого факта, конечно же, не меняет", – заявил он.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней. 4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев. 

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, оккупация, Госдепартамент США, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Мейхер надела шелковый комбинезон без бюстгальтера. Фото
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Наталья Кличко вышла в свет со спутником
Анита Луценко отправилась в паломничество
Анита Луценко отправилась в паломничество
Осадчая показала младшего брата
Осадчая показала младшего брата
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
"Какое чудо! Вот это малыш!" Жена Макаревича показала маленького сына крупным планом
Эд Ширан запел на французском
Эд Ширан запел на французском
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
В сети появились первые фото со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе"
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
"Итак, это любовь". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Харчишин прокомментировал слухи о романе с Соколовой
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
Галкин, гастролирующий в Испании, рассказал, как поддерживает связь с Пугачевой и детьми, которые покинули РФ
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Я ревела всю нашу встречу с ними!" Тина Кароль исполнила гимн Украины перед освобожденными из плена бойцами полка "Азов" . Видео
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Ни капли не постарела!" 64-летняя Мадонна показала, как изменилась за 40 лет
"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины. Министерство обороны Украины прокомментировало
"Это не твоя страна". Кинг от имени всего мира призвал РФ убраться из Украины. Министерство обороны Украины прокомментировало
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Фунты собираю домой". Тоня Матвиенко озвучила размер пособия, которое получает в Великобритании вместе с дочерью
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Так выглядит смерть после салона красоты". Невзоров высказался о 67-летней Долиной, которая появилась на публике в лифе и лосинах. Фото
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
"Смогла родить здорового сына". Невестка Ющенко рассказала о своей беременности во время войны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (285996)
2
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (213438)
3
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (114430)
4
"Не рыдал. Прощения не просил". Ургант назвал свой звонок Потапу после нападения РФ на Украину "частным разговором" (49449)
5
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (42628)
6
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео (41239)
7
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (37569)
8
"Были холопами – стали рабами". Пугачева высказалась об авторах публичных анонимных оскорблений в ее адрес (36566)
 
 
 
 