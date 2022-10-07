"Выданный Путиным кусок бумаги ничего не меняет". В Госдепартаменте США заявили, что ЗАЭС по-прежнему принадлежит Украине

Об этом заявил заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге 6 октября, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба Госдепа.

"Если сделать небольшой шаг назад, Запорожье принадлежит Украине, электростанция принадлежит Украине, и электроэнергия, которую она производит, по праву принадлежит Украине. У президента Путина нет абсолютно никаких полномочий для захвата электростанции в другой стране, и кусок бумаги, выданный им или его правительством, этого факта, конечно же, не меняет", – заявил он.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек – они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней. 4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.