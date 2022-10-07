Галущенко назвал два решения проблемы с безопасностью Запорожской АЭС, но отметил, что "россияне могут ничего не выполнить"

"Я вижу два пути решения ситуации. Первый – это двигаться по сценарию МАГАТЭ и рассмотреть демилитаризацию не только станции, но и соответствующей зоны: 10 км, 20, 30 вокруг станции. И чтобы украинский персонал работал на станции без давления", – сказал министр .

Он подчеркнул, что такой вариант возможен "исключительно при условии выхода со станции российских военных и представителей "Росатома".

"Есть другая опция – когда физическую защиту станции может обеспечить, например, ООН или какая-то другая международная организация. Это одно из возможных разрешений ситуации. Но ключевой вопрос – насколько россияне готовы будут физически покинуть станцию", – объяснил Галущенко.

По его словам, в потенциальном соглашении относительно ЗАЭС можно вписать "демилитаризацию, деоккупацию и полный контроль", но все зависит от оккупантов.

"Россияне, как мы понимаем, могут ничего из этого не выполнить. Вот вообще ничего. И должны быть предусмотрены какие-либо конкретные решения, например, остановка членства РФ в МАГАТЭ. И увольнение россиян из штата организации. Их много работает в МАГАТЭ – около 100 человек на разных позициях, от первого заместителя до топ-менеджера", – заявил Галущенко.

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