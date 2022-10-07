Галущенко назвал два решения проблемы с безопасностью Запорожской АЭС, но отметил, что "россияне могут ничего не выполнить"

"Я вижу два пути решения ситуации. Первый – это двигаться по сценарию МАГАТЭ и рассмотреть демилитаризацию не только станции, но и соответствующей зоны: 10 км, 20, 30 вокруг станции. И чтобы украинский персонал работал на станции без давления", – сказал министр .
Он подчеркнул, что такой вариант возможен "исключительно при условии выхода со станции российских военных и представителей "Росатома".
"Есть другая опция – когда физическую защиту станции может обеспечить, например, ООН или какая-то другая международная организация. Это одно из возможных разрешений ситуации. Но ключевой вопрос – насколько россияне готовы будут физически покинуть станцию", – объяснил Галущенко.
По его словам, в потенциальном соглашении относительно ЗАЭС можно вписать "демилитаризацию, деоккупацию и полный контроль", но все зависит от оккупантов.
"Россияне, как мы понимаем, могут ничего из этого не выполнить. Вот вообще ничего. И должны быть предусмотрены какие-либо конкретные решения, например, остановка членства РФ в МАГАТЭ. И увольнение россиян из штата организации. Их много работает в МАГАТЭ – около 100 человек на разных позициях, от первого заместителя до топ-менеджера", – заявил Галущенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек и они будут находиться на ЗАЭС постоянно.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней. 4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.
В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.