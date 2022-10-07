ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Галущенко назвал два решения проблемы с безопасностью Запорожской АЭС, но отметил, что "россияне могут ничего не выполнить"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На АЭС в Энергодаре находятся российские военные
На АЭС в Энергодаре находятся российские военные
Фото: ЕРА

Обезопасить Запорожскую АЭС в Энергодаре Запорожской области можно обустройством демилитаризованной зоны либо физически защитив станцию. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 7 октября.

"Я вижу два пути решения ситуации. Первый – это двигаться по сценарию МАГАТЭ и рассмотреть демилитаризацию не только станции, но и соответствующей зоны: 10 км, 20, 30 вокруг станции. И чтобы украинский персонал работал на станции без давления", – сказал министр .

Он подчеркнул, что такой вариант возможен "исключительно при условии выхода со станции российских военных и представителей "Росатома".

"Есть другая опция – когда физическую защиту станции может обеспечить, например, ООН или какая-то другая международная организация. Это одно из возможных разрешений ситуации. Но ключевой вопрос – насколько россияне готовы будут физически покинуть станцию", – объяснил Галущенко.

По его словам, в потенциальном соглашении относительно ЗАЭС можно вписать "демилитаризацию, деоккупацию и полный контроль", но все зависит от оккупантов.

"Россияне, как мы понимаем, могут ничего из этого не выполнить. Вот вообще ничего. И должны быть предусмотрены какие-либо конкретные решения, например, остановка членства РФ в МАГАТЭ. И увольнение россиян из штата организации. Их много работает в МАГАТЭ – около 100 человек на разных позициях, от первого заместителя до топ-менеджера", – заявил Галущенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что после окончания работы миссии численность представителей МАГАТЭ на станции сократится до двух человек и они будут находиться на ЗАЭС постоянно.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней. 4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить станцией. Исполнение обязанностей гендиректора ЗАЭС взял на себя президент компании – оператора всех украинских атомных электростанций "Энергоатом" Петр Котин, администрирование станции перенесено в Киев. 

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России.

В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, энергетика, военные, оккупация, АЭС, Росатом, Запорожская АЭС, демилитаризация, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Энергодар, электростанция, деоккупация, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
"Горячая, как наступление ВСУ". Michelle Andrade снялась в кожаном костюме
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Назван британский город, в котором пройдет "Евровидение 2023"
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
Во Львове появилась улица имени Вакарчука
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"Украинские дети стали не по годам взрослыми". Loboda обнародовала селфи в обнимку со своей старшей дочерью
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
"От мозга ничего не осталось. Быстро подсел на пропаганду". Ласточкин рассказал о проживающем в РФ отце
Маремуха подарила сыну первый торт
Маремуха подарила сыну первый торт
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
  Patsyki Z Franeka презентовала новую композицию из серии повстанческих песен. Видео
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
Завадюк показал новое патриотичное тату на спине. Фото
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
  Группа Måneskin выпустила песню о любви и расставании. Видео
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Сестра Ефросининой сделала селфи в тренажерном зале
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
Основатель Telegram-канала "Труха" рассказал, что означает название паблика
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
  Полякова показала Ефросининой, как выглядеть моложе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Группа из Нидерландов Within Temptation поддержала Украину на концерте в Миннеаполисе. Видео
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
Российские СМИ заявили, что в РФ мобилизовали 31-летнего внука Пугачевой. Он прокомментировал
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"Лучше бы оставалась в своей стране". Кейт Миддлтон нахамила подданная
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
"После страшного изнасилования в кино". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук заявила, что отказывается от некоторых ролей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сестра Ефросининой показала, как изменилась за девять лет ее дочь от сына Ющенко (49385)
2
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео (45102)
3
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой (43549)
4
"Гарантия трудоспособного вечера". Тимошенко похвасталась перекусом из McDonald's (39232)
5
"Мужчина и женщина, которые сражались друг за друга в этой войне". Художница изобразила командира полка "Азов" Прокопенко с женой (37839)
6
"Таня постоянно говорила: "Россия – страна п...дорасов". Экс-супруг Денисовой заявил, что она получила российское гражданство (36266)
7
Нечего скрывать. Бритни Спирс показалась на пляже в одной шляпе (34846)
8
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал (32292)
 
 
 
 