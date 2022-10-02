Глава МАГАТЭ намерен посетить Киев и Москву

"Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе", – говорится в сообщении.
Также в МАГАТЭ рассказали о новых взрывах в районе АЭС.
"Взрывы не оказали прямого воздействия на системы безопасности и защиты ЗАЭС. [...] Гросси по-прежнему глубоко обеспокоен неоднократными взрывами таких наземных мин", – отметили в организации.
В МАГАТЭ выразили надежду, что к своей семье "благополучно и быстро" вернется задержанный оккупантами генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, который выполняет "важные функции" на электростанции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последний раз Гросси приезжал в Украину в августе.
В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.
По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.
Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.
1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.
11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим. 12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.