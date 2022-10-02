Глава МАГАТЭ намерен посетить Киев и Москву

"Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Также в МАГАТЭ рассказали о новых взрывах в районе АЭС.

"Взрывы не оказали прямого воздействия на системы безопасности и защиты ЗАЭС. [...] Гросси по-прежнему глубоко обеспокоен неоднократными взрывами таких наземных мин", – отметили в организации.

В МАГАТЭ выразили надежду, что к своей семье "благополучно и быстро" вернется задержанный оккупантами генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, который выполняет "важные функции" на электростанции.

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Последний раз Гросси приезжал в Украину в августе.