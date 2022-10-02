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Глава МАГАТЭ намерен посетить Киев и Москву

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Гросси приезжал в Украину в августе
Гросси приезжал в Украину в августе
Фото: ЕРА

На следующей неделе глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Украину и Россию вести переговоры о ситуации вокруг оккупированной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области. Об этом проинформировал 1 октября сайт организации.

"Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Также в МАГАТЭ рассказали о новых взрывах в районе АЭС.

"Взрывы не оказали прямого воздействия на системы безопасности и защиты ЗАЭС. [...] Гросси по-прежнему глубоко обеспокоен неоднократными взрывами таких наземных мин", – отметили в организации.

В МАГАТЭ выразили надежду, что к своей семье "благополучно и быстро" вернется задержанный оккупантами генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, который выполняет "важные функции" на электростанции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Последний раз Гросси приезжал в Украину в августе.

Контекст:

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем.

По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар Запорожской области, в связи с чем станцию полностью отключали от энергосети.

Российские войска размещали на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику.

1 сентября на станцию прибыла делегация МАГАТЭ из 14 человек, двое сотрудников миссии остались на станции после отъезда делегации. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало официальной отчет по ситуации на АЭС. В нем организация предложила немедленно начать консультации о создании системы ядерной безопасности и защиты территории станции и зоны вокруг нее.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что на Запорожской атомной электростанции полностью отключили последний рабочий энергоблок, его переведут в холодный режим12 сентября Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется опасность аварии даже в режиме холодного отключения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Киев, Украина, война, Москва, АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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