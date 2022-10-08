Зеленский о будущем Путина после победы Украины: Мне все равно, что будет с ним

Будущее Путина (на фото) после победы Украины будет сугубо вопрос России, отметил Зеленский Фото: EPA

Уверенность в этом в интервью BBC, опубликованном 7 октября, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что у него нет сомнений в победе Украины, хотя это сложно и непросто.

Корреспондент BBC Джон Симпсон спросил Зеленского, выживет ли президент РФ Владимир Путин в случае победы Украины в войне.

Глава Украинского государства ответил, что ему "все равно".

Симпсон уточнил, все равно ли Зеленскому относительно того, будет ли Путин дальше при власти.

Президент подтвердил, что ему "абсолютно" все равно, так как "это тогда будет".

По мнению Зеленского, Россия после победы Украины "будет заниматься своими внутренними вопросами" и "это правильно", потому что "нельзя решать свои внутренние вопросы за счет захвата других территорий, внутренние проблемы экономики за счет других экономик".

Россияне "должны отойти на свои территории", чтобы "перестать что-то объяснять" своему обществу, и "начать работать, реформировать государство, провести какие-то экономические реформы" – "перейти к внутренней политике", считает президент Украины.

Поэтому, продолжил Зеленский, "мне все равно, что будет с ним [Путиным]".

Президент Украины добавил, что будущее Путина будет сугубо вопрос России – "пусть с ним будет разбираться его общество".