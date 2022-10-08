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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о будущем Путина после победы Украины: Мне все равно, что будет с ним

Будущее Путина (на фото) после победы Украины будет сугубо вопрос России, отметил Зеленский
Будущее Путина (на фото) после победы Украины будет сугубо вопрос России, отметил Зеленский
Фото: EPA

Война, которую 24 февраля начала Россия, закончится победой Украины.

Уверенность в этом в интервью BBC, опубликованном 7 октября, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что у него нет сомнений в победе Украины, хотя это сложно и непросто.

Корреспондент BBC Джон Симпсон спросил Зеленского, выживет ли президент РФ Владимир Путин в случае победы Украины в войне.

Глава Украинского государства ответил, что ему "все равно".

Симпсон уточнил, все равно ли Зеленскому относительно того, будет ли Путин дальше при власти.

Президент подтвердил, что ему "абсолютно" все равно, так как "это тогда будет".

По мнению Зеленского, Россия после победы Украины "будет заниматься своими внутренними вопросами" и "это правильно", потому что "нельзя решать свои внутренние вопросы за счет захвата других территорий, внутренние проблемы экономики за счет других экономик".

Россияне "должны отойти на свои территории", чтобы "перестать что-то объяснять" своему обществу, и "начать работать, реформировать государство, провести какие-то экономические реформы" – "перейти к внутренней политике", считает президент Украины.

Поэтому, продолжил Зеленский, "мне все равно, что будет с ним [Путиным]".

Президент Украины добавил, что будущее Путина будет сугубо вопрос России – "пусть с ним будет разбираться его общество".

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Он стал президентом России в 2000 году и с тех пор управляет страной. Он уходил с поста в 2008 году в связи с тем, что по закону не имел права оставаться президентом на третий срок. Пока президентом был Дмитрий Медведев, Путин возглавлял российское правительство. В 2012 году он вернулся на пост президента и с тех пор продолжает его занимать.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, экономика, реформы, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью, деоккупация, россияне
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