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Министр обороны Германии заявила, что у Путина – мания величия

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Ламбрехт считает, что НАТО должно сделать больше для своей защиты от России
Ламбрехт считает, что НАТО должно сделать больше для своей защиты от России
Фото: ЕРА

Во время визита в Литву 8 октября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что от президента России Владимира Путина можно ожидать продолжения агрессии, и не только по отношению к Украине. Об этом сообщает Reuters.

Посещая дислоцированных в Литве немецких военных, Ламбрехт заявила, что НАТО "должно сделать больше" для своей защиты от России, потому что неизвестно, "как далеко может зайти путинская мания величия".

Министр считает, что "жестокая агрессивная война России в Украине" становится более жестокой и "беспринципной". Она также упомянула угрозу применения Россией ядерного оружия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. 30 сентября он сказал, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.

Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, НАТО, ядерное оружие, война, оборона, война России против Украины, ядерный удар, Кристине Ламбрехт
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