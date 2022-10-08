Министр обороны Германии заявила, что у Путина – мания величия

Ламбрехт считает, что НАТО должно сделать больше для своей защиты от России Фото: ЕРА

Посещая дислоцированных в Литве немецких военных, Ламбрехт заявила, что НАТО "должно сделать больше" для своей защиты от России, потому что неизвестно, "как далеко может зайти путинская мания величия".

Министр считает, что "жестокая агрессивная война России в Украине" становится более жестокой и "беспринципной". Она также упомянула угрозу применения Россией ядерного оружия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)