Невзоров: Сейчас государственная машина Путина работает исключительно на топливе из трупов. Кончатся трупы – кончится власть

Невзоров считает, что смерти россиян на войне пока что не разрушают, а наоборот, подпитывают "государственную машину" Путина Фото: Невзоров / Instagram

"Сейчас государственная машина Путина работает исключительно на топливе из трупов. Кончатся трупы – кончится власть. Сейчас, пока хоть кого-то убивают, есть иллюзия продолжения большой политики и большой войны", – убежден Невзоров.

Объявленная в РФ частичная мобилизация, которая, вероятно, приведет к еще большему количеству погибших россиян, по мнению публициста, укладывается в эту логику.

"И те пьяные, хамоватые трупы, которые живьем зачем-то едут на фронт из России, подчиняясь дикому зову мобилизации, инстинкту послушания самым тупым и самым безответственным образом. Скажем так, пока есть кому умирать, жив Путин. Но в ту секунду, когда эти живые трупы иссякнут [в России], – вероятно, тогда закончится и власть, и король предстанет не просто голым, а с полностью ободранной кожей", – полагает Невзоров.

Он "с грустью и печалью" констатирует тот факт, что в России все-таки нашлось 200 тыс. человек, которые, не сопротивляясь мобилизации, пошли добровольно в военные преступники.

"Пошли грабить, убивать и насиловать людей в соседней стране под предлогом какой-то защиты какой-то Родины. Хотя этой Родине никто не угрожал", – говорит Невзоров.

Однако и мобилизация, по мнению публициста, может не оправдать надежд президента страны-агрессора.

"[Часть] будет замерзать еще в теплушках на подвозе к Донбассу, часть будет опять выкинута в чистом поле, часть сопьется и умрет и у Путина не будет достаточного количества трупов, чтобы кормить машину войны, и она закончится еще быстрее, чем все предполагают. Мы просто понимаем, что Путин – как умалишенный: он пользуется своей властью только для зла и горя. И что, конечно, это (приближение конца власти Путина. – "ГОРДОН") очень быстроконечный процесс", – подытожил Невзоров.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полный текст интервью

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