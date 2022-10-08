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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Сейчас государственная машина Путина работает исключительно на топливе из трупов. Кончатся трупы – кончится власть

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Невзоров считает, что смерти россиян на войне пока что не разрушают, а наоборот, подпитывают "государственную машину" Путина
Невзоров считает, что смерти россиян на войне пока что не разрушают, а наоборот, подпитывают "государственную машину" Путина
Фото: Невзоров / Instagram

Массовая гибель российских солдат на войне в Украине не несет угроз для президента РФ Владимира Путина – наоборот, является гарантией сохранения власти. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

"Сейчас государственная машина Путина работает исключительно на топливе из трупов. Кончатся трупы – кончится власть. Сейчас, пока хоть кого-то убивают, есть иллюзия продолжения большой политики и большой войны", – убежден Невзоров.

Объявленная в РФ частичная мобилизация, которая, вероятно, приведет к еще большему количеству погибших россиян, по мнению публициста, укладывается в эту логику.

"И те пьяные, хамоватые трупы, которые живьем зачем-то едут на фронт из России, подчиняясь дикому зову мобилизации, инстинкту послушания самым тупым и самым безответственным образом. Скажем так, пока есть кому умирать, жив Путин. Но в ту секунду, когда эти живые трупы иссякнут [в России], – вероятно, тогда закончится и власть, и король предстанет не просто голым, а с полностью ободранной кожей", – полагает Невзоров.

Он "с грустью и печалью" констатирует тот факт, что в России все-таки нашлось 200 тыс. человек, которые, не сопротивляясь мобилизации, пошли добровольно в военные преступники.

"Пошли грабить, убивать и насиловать людей в соседней стране под предлогом какой-то защиты какой-то Родины. Хотя этой Родине никто не угрожал", – говорит Невзоров.

Однако и мобилизация, по мнению публициста, может не оправдать надежд президента страны-агрессора.

"[Часть] будет замерзать еще в теплушках на подвозе к Донбассу, часть будет опять выкинута в чистом поле, часть сопьется и умрет и у Путина не будет достаточного количества трупов, чтобы кормить машину войны, и она закончится еще быстрее, чем все предполагают. Мы просто понимаем, что Путин – как умалишенный: он пользуется своей властью только для зла и горя. И что, конечно, это (приближение конца власти Путина. – "ГОРДОН") очень быстроконечный процесс", – подытожил Невзоров.

Невзоров: Думаю, Путин в бункере переодевается в китель, как у Гитлера. Еще вскроется правда о забавных оргиях во всех этих нацистских штуках. Полный текст интервью

ВИДЕО
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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

По сведениям Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 7 октября уничтожили около 61 680 российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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