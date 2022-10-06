Невзоров: На Красной площади фанатик-полудурок Облохастин "Гойда, священная война!" в реальности орал в гробовой тишине. В России бутафорией является все

В качестве примера он привел концерт "Выбор людей. Вместе навсегда", который состоялся в Москве 30 сентября. Концерт был посвящен аннексии ряда украинских регионов и проходил на фоне успешного контрнаступления украинских войск в том числе в тех регионах, которые Россия на бумаге "присоединила".

Среди прочих на концертах выступил поддерживающий российскую власть актер и сценарист Иван Охлобыстин. Он назвал войну, которую Россия развязала против Украины, "священной".

"Существует такое древнерусское междометие "Гойда!", означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает таких боевых кличей. Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся старый мир", – кричал перед собравшимися Охлобыстин.

Видео с выступлением актера стало шаблоном для мемов. Часть из них собрал портал Memepedia, отметив, что Охлобыстин хотел ввести слово "Гойда!" в лексикон, чтобы объединить сторонников войны, но на самом деле эффект получился обратный, его "используют теперь иронично и с издевкой как раз в адрес Z-активистов".

Невзоров назвал Охлобыстина "Облохастиным" и обратил внимание, что хотя во время трансляции его выступления зрителем демонстрировали одобрительный гул, в реальности все было иначе.

"Мы же видим, что бутафорией является все. Абсолютно все. Вплоть до того, что исступленный фанатик-полудурок на Красной площади, Облохастин, начиная свой крик "Гойда, священная война!", оказывается, в реальности орет и исступленничает в гробовой тишине. Площадь безмолвствует, офигевшая от такой истерики, от такого откровенного фашизма. И этот мощный одобрительный зверский рев, который слышали зрители телеканалов, целиком подложен. Потому что, разумеется, нашлись мерзавцы, которые снимали все это на телефоны и выложили это безмолвие. То есть фейк все", – сказал Невзоров.

В Telegram-канале "Соловьиный Помет" было опубликовано видео, снятое кем-то из присутствующих на концерте в самой толпе. Судя по нему, Охлобыстину не аплодировали и были только единичные выкрики в его поддержку.

Невзоров подчеркнул, что в России фейки и вранье во всех сферах.

"Мы можем быть уверены и на 100% гарантировать, что мы всегда имеем дело с враньем. Это к вопросу о реальной мощи, к вопросу о необходимости переговоров", – сказал публицист.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube