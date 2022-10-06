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Невзоров: Думаю, у Залужного есть свой подарунок Путину на 70-летие. Он сейчас его перевязывает жовто-блакитной ленточкой

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Невзоров: Путин превратился в самое ненавистное существо
Невзоров: Путин превратился в самое ненавистное существо 
Фото: lydianevzorova / Instagram

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что руководство Украины и украинские военнослужащие приготовили "подарок" президенту РФ Владимиру Путину на день рождения. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Путину 7 октября исполнится 70 лет. 

"Я думаю, что есть свой подарок у [главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия] Залужного. Он сейчас его перевязывает жовто-блакитной ленточкой. Есть свой подарок у [президента Украины Владимира] Зеленского. И есть свой подарок у "Азова", – сказал Невзоров. 

По его мнению, другие страны тоже приготовили "подарки" главе Кремля. 

"Путин превратился в самое ненавистное существо. И даже в Европе, кстати говоря, где сильно похолодало, где народ ропщет, никто не называет виновником бед и дискомфорта Украину. Все понимают, что эта торговля, спекуляция, неверность, шизофрения Путина привели к колоссальным проблемам для всего мира и человечества", – сказал публицист. 

Он подчеркнул, что европейцы четко понимают, "кому они обязаны дискомфортом, болью, сложностями".

"И когда эти люди – и в Европе тоже – видят подписание этих идиотических "референдумов" [об аннексии украинской территории], они видят все эскалационные, злобные, патологические шаги Путина, все понимают, в какие бедствия отворяются врата. И что в голове у этого человека... Ты спрашивал, что у него в голове. Я боюсь, что в голове у него только трупы, горе и смерть. И ничем другим он уже давным-давно не живет", – отметил журналист. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, полк Азов, Валерий Залужный
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