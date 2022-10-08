В Белом доме объяснили заявление Байдена о риске ядерного Армагеддона

"Как я уже говорила, мы не видим причин для корректировки нашего собственного стратегического ядерного потенциала, и у нас нет признаков того, что Россия готовится в ближайшее время применить ядерное оружие", – заявила она в ответ на вопрос, нет ли непосредственной угрозы применения ядерного оружия.
Пресс-секретарь объяснила, что президент РФ Владимир Путин может снизить уровень эскалации, так как для роста напряженности нет причин.
Жан-Пьер сказала, что заявление Байдена об угрозе Армагеддона не основано на каких-либо новых разведывательных данных, которые могли бы стать причиной повышения уровня обеспокоенности.
"Комментарии президента были очень последовательными. Он подтвердил наши слова о том, насколько серьезно мы относимся к угрозам ядерным оружием, как мы относились к угрозам россиян на протяжении всего конфликта. Поэтому та безответственная риторика [России], которую мы наблюдали, не является способом, которым должен говорить лидер государства, обладающего ядерным оружием. И это то, о чем президент говорил очень ясно. Президент говорил об обеспокоенности угрозами Путина применить ядерное оружие, как он это сделал в Генеральной Ассамблее ООН и как мы это делали в течение последних нескольких недель. Вы слышали, как мы повторяли это снова и снова; вы слышали это от советника по национальной безопасности Джейка Салливана – насколько серьезно мы относимся к этому. И это то, о чем говорил президент", – пояснила она.
21 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент Украины отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
Зеленский 6 октября выразил мнение, что Путин "не сможет сохранить жизнь", если решит применить ядерное оружие.