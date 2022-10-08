В Белом доме объяснили заявление Байдена о риске ядерного Армагеддона

Жан-Пьер: Комментарии президента были очень последовательными. Он подтвердил наши слова о том, насколько серьезно мы относимся к угрозам ядерным оружием Фото: ЕРА

"Как я уже говорила, мы не видим причин для корректировки нашего собственного стратегического ядерного потенциала, и у нас нет признаков того, что Россия готовится в ближайшее время применить ядерное оружие", – заявила она в ответ на вопрос, нет ли непосредственной угрозы применения ядерного оружия.

Пресс-секретарь объяснила, что президент РФ Владимир Путин может снизить уровень эскалации, так как для роста напряженности нет причин.

Жан-Пьер сказала, что заявление Байдена об угрозе Армагеддона не основано на каких-либо новых разведывательных данных, которые могли бы стать причиной повышения уровня обеспокоенности.

"Комментарии президента были очень последовательными. Он подтвердил наши слова о том, насколько серьезно мы относимся к угрозам ядерным оружием, как мы относились к угрозам россиян на протяжении всего конфликта. Поэтому та безответственная риторика [России], которую мы наблюдали, не является способом, которым должен говорить лидер государства, обладающего ядерным оружием. И это то, о чем президент говорил очень ясно. Президент говорил об обеспокоенности угрозами Путина применить ядерное оружие, как он это сделал в Генеральной Ассамблее ООН и как мы это делали в течение последних нескольких недель. Вы слышали, как мы повторяли это снова и снова; вы слышали это от советника по национальной безопасности Джейка Салливана – насколько серьезно мы относимся к этому. И это то, о чем говорил президент", – пояснила она.