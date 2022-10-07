"Путину следует написать предсмертную записку". Болтон оценил вероятность применения ядерного оружия

По его словам, сейчас у Путина больше проблем, чем когда-либо с момента вторжения. При помощи так называемых референдумов на оккуппированных территориях Украины он, вероятно, рассчитывал повысить моральный дух россиян и думал, что это поможет заложить основу для будущих границ с Украиной, отметил Болтон. Однако дела у российских военных идут неважно.
Он отметил, что, поскольку Путин считает, что его солдаты воюют на "российской земле", он может увидеть в ситуации угрозу своему режиму.
"Но я думаю, мы должны сказать, что Владимиру Путину следует написать предсмертную записку, если он позволит себе использовать даже тактическое ядерное оружие", – подчеркнул Болтон.
В то же время он отметил, что очень важно сдержать использование ядерного оружия, иначе Китай, Иран и Северная Корея могут сделать неправильные выводы.
21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News сообщил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в ближайшей перспективе Россия не нанесет ядерный удар по Украине.