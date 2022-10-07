"Путину следует написать предсмертную записку". Болтон оценил вероятность применения ядерного оружия

По его словам, сейчас у Путина больше проблем, чем когда-либо с момента вторжения. При помощи так называемых референдумов на оккуппированных территориях Украины он, вероятно, рассчитывал повысить моральный дух россиян и думал, что это поможет заложить основу для будущих границ с Украиной, отметил Болтон. Однако дела у российских военных идут неважно.

Он отметил, что, поскольку Путин считает, что его солдаты воюют на "российской земле", он может увидеть в ситуации угрозу своему режиму.

"Но я думаю, мы должны сказать, что Владимиру Путину следует написать предсмертную записку, если он позволит себе использовать даже тактическое ядерное оружие", – подчеркнул Болтон.

В то же время он отметил, что очень важно сдержать использование ядерного оружия, иначе Китай, Иран и Северная Корея могут сделать неправильные выводы.