Латынина: Крым должен вернуться Украине. Либо его заберут украинские войска еще во время жизни Путина, либо во время драки после переворота

"Крым должен вернуться Украине. Либо его заберут украинские войска еще во время жизни [президента РФ Владимира] Путина, либо во время драки, которая последует [за переворотом в РФ]. Допустим, хунта, которая будет как-то приспосабливаться... Как сказал [публицист Александр] Невзоров? "Украина лежала без сознания, и у нее из сумочки торчал Крым". Вот пока Россия будет лежать без сознания, заскочат ССО и сумочку заберут обратно. Почему я говорю, что это важная вещь? Потому что реально проблема России будет решена, только когда будет существовать демократическая Россия. Пока там будет хунта, пока там будет Путин, пока там будет какой-то кровавый бардак с наличием ядерного оружия, то это будет плеваться во все стороны, это будет чрезвычайно опасно для соседей", – отметила Латынина.

Она надеется, что Украина установит контроль над своим полуостровом до того, как в России сменится власть.

"Это должна быть федеративная, она просто не может иначе нормально управляться, иначе будет диктатура… Скорее всего, парламентская, но федеративная [республика]. И мне бы, если честно, очень хотелось, чтобы к тому моменту, когда правители этой страны придут к власти, Крым находился по месту прописки. Потому что если, не дай бог, он к этому моменту еще будет находиться в составе России, то процедура отдачи Крыма будет сопряжена с чудовищными проблемами для нового российского демократического правительства, включая чудовищные электоральные риски. Россия будет хлебать эту штуку с самого начала, как версальская Германия хлебала историю "мы уже побеждали в войне, а тут ударили дерьмократы сбоку..." – резюмировала Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

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