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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Латынина: Крым должен вернуться Украине. Либо его заберут украинские войска еще во время жизни Путина, либо во время драки после переворота

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Латынина надеется, что Украина установит контроль над Крымом до того, как в России сменится власть
Латынина надеется, что Украина установит контроль над Крымом до того, как в России сменится власть
Фото: Юлия Латынина / Facebook

Одним из результатов российско-украинской войны должно стать возвращение временно оккупированного Крыма в состав Украины. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила российская журналистка Юлия Латынина.

"Крым должен вернуться Украине. Либо его заберут украинские войска еще во время жизни [президента РФ Владимира] Путина, либо во время драки, которая последует [за переворотом в РФ]. Допустим, хунта, которая будет как-то приспосабливаться... Как сказал [публицист Александр] Невзоров? "Украина лежала без сознания, и у нее из сумочки торчал Крым". Вот пока Россия будет лежать без сознания, заскочат ССО и сумочку заберут обратно. Почему я говорю, что это важная вещь? Потому что реально проблема России будет решена, только когда будет существовать демократическая Россия. Пока там будет хунта, пока там будет Путин, пока там будет какой-то кровавый бардак с наличием ядерного оружия, то это будет плеваться во все стороны, это будет чрезвычайно опасно для соседей", – отметила Латынина.

Она надеется, что Украина установит контроль над своим полуостровом до того, как в России сменится власть.

"Это должна быть федеративная, она просто не может иначе нормально управляться, иначе будет диктатура… Скорее всего, парламентская, но федеративная [республика]. И мне бы, если честно, очень хотелось, чтобы к тому моменту, когда правители этой страны придут к власти, Крым находился по месту прописки. Потому что если, не дай бог, он к этому моменту еще будет находиться в составе России, то процедура отдачи Крыма будет сопряжена с чудовищными проблемами для нового российского демократического правительства, включая чудовищные электоральные риски. Россия будет хлебать эту штуку с самого начала, как версальская Германия хлебала историю "мы уже побеждали в войне, а тут ударили дерьмократы сбоку..." – резюмировала Латынина.

Латынина: Путин влип, ему конец. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, оккупация, Юлия Латынина, деоккупация
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