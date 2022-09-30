Буданов: После зимы начнется завершение конфликта с Россией. К концу весны, вероятно, украинская армия войдет на территорию Крыма

Буданов отметил, что Украина войдет в Крым к концу весны 2023 года, возможно немного раньше Фото: president.gov.ua

Такое мнение 30 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Скоро это закончится, – сказал он. – Я еще в конце мая рассказывал, каковым будет алгоритм боевых действий. Тогда я прямо сказал, что июнь месяц будет для нас нехорошим, мы будем терять. В июле будет условный застой, а в августе мы начнем понемногу движение в сторону восстановления территории, что будет понятно всем... Зимой война в значительной степени затихнет, а вот после зимы начнется завершение этого конфликта. На первом этапе – выходом на админграницы по состоянию на 1991 год".

По словам Буданова, украинская армия, вероятно, войдет на территорию оккупированного Россией Крымского полуострова к концу весны 2023 года.

"Возможно немного раньше. В днях можно ошибиться, в алгоритме нет", – подчеркнул глава украинской разведки.

Украинские военные до конца 2022 года могут оттеснить российских оккупантов на позиции, которые были у захватчиков 23 февраля, а к середине следующего года – быть в Крыму, заявил в интервью, опубликованном 28 сентября, бывший командующий армии США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Буданов отметил, что Украина "достаточно скоро" вернется в Крым с оружием, другого варианта не существует.

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