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КИЕВ

Школы, админздания и жилые дома. В Киеве в результате удара РФ повреждено 70 объектов

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Вследствие ракетных ударов по Киеву пострадал 51 человек
Вследствие ракетных ударов по Киеву пострадал 51 человек
Фото: EPA

В результате российской ракетной атаки 10 октября в столице повреждено более 70 разных объектов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

В частности, повреждены 45 жилых домов, пять объектов критической инфраструктуры и ЖКХ, шесть учебных заведений, два учреждения социальной сферы, шесть учреждений культуры, пять учреждений здравоохранения и два админздания.

Украинский центр развития музейного дела уточнил, какие учреждения культуры пострадали. В частности, от обстрелов повреждения получили повреждения здания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Красный корпус и корпус Института филологии), научной библиотеки имени М. Максимовича, Института литературы НАН Украины, Института археографии НАН Украины, Национальной филармонии, Дома Центрального совета. Кроме того, без части окон остались Национальный музей искусств имени Б. и В. Ханенко, Национальный музей Тараса Шевченко, Киевская картинная галерея, Национальный научно-исследовательский реставрационный центр, мемориальные музеи-квартиры М. Бажана и П. Тычины, Национальный научно-естественный музей НАН Украины и Музей истории города Киева.

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Сегодня утром Киев был обстрелян российскими ракетами. Как сообщал Кличко, всего 51 человек пострадал, из них 41 доставлен в городские больницы. Пять людей умерли. 

Кроме того, ракетами были атакованы ХарьковЛьвовДнепрКривой РогОдессаХмельницкийЖитомирРовноНиколаев, Тернополь, Ивано-ФранковскКропивницкийКонотоп Сумской области.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

Контекст:

Последний раз о взрывах в Киеве сообщалось в конце июня. Тогда оккупанты атаковали Шевченковский район.

Теги: Киев, Виталий Кличко, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, инфраструктура
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