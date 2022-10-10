Оккупанты пытаются наступать на Донбассе, их атаки отбили возле пяти населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции наших войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что за текущие сутки они отразили атаки противника в районе населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское – все в Донецкой области.

Генштаб ВСУ подчеркнул, что украинская авиация, помимо отражения массированных ударов оккупантов по гражданским целям, нанесла удары по трем районам сосредоточения вооружения и военной техники и по двум зенитным ракетным комплексам противника.

"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)