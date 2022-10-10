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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются наступать на Донбассе, их атаки отбили возле пяти населенных пунктов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются удержать захваченную территорию
Оккупанты пытаются удержать захваченную территорию
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются в Украине не только обороняться, но и наступать, проинформировал 10 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции наших войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что за текущие сутки они отразили атаки противника в районе населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское – все в Донецкой области.

Генштаб ВСУ подчеркнул, что украинская авиация, помимо отражения массированных ударов оккупантов по гражданским целям, нанесла удары по трем районам сосредоточения вооружения и военной техники и по двум зенитным ракетным комплексам противника.

"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0mmPcWAwUKHvEhfiyvBM8naa26hnCt6UjLjNzm4A1VgA1gKEbtdgkvCrjGoak1TUkl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Первомайское, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, вооружение, оборона, Соледар, артиллерия, вторжение, Майорск, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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