Оккупанты пытаются наступать на Донбассе, их атаки отбили возле пяти населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"Враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции наших войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что за текущие сутки они отразили атаки противника в районе населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Майорск, Соледар и Первомайское – все в Донецкой области.
Генштаб ВСУ подчеркнул, что украинская авиация, помимо отражения массированных ударов оккупантов по гражданским целям, нанесла удары по трем районам сосредоточения вооружения и военной техники и по двум зенитным ракетным комплексам противника.
"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитный ракетный комплекс С-300 врага", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным главы обладминистрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.
В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.