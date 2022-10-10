За сутки ВСУ ликвидировали 370 российских оккупантов – Генштаб

Другие потери российской армии в Украине составили:

"Наибольшие потери противник понес на криворожском и краматорском направлениях", – уточнили в Генштабе.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.