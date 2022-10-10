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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ ликвидировали 370 российских оккупантов – Генштаб

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РФ потеряла уже почти 2500 танков и более 5 тыс. ББМ
РФ потеряла уже почти 2500 танков и более 5 тыс. ББМ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия потеряла в Украине около 62 870 военнослужащих, в том числе за последние сутки было ликвидировано порядка 370 оккупантов. Такие цифры приводит Генштаб ВСУ.

Другие потери российской армии в Украине составили:

  • танки – 2495 (+9);
  • боевые бронированные машины – 5149 (+16);
  • артиллерийские системы – 1486 (+9);
  • РСЗО – 353 (+5);
  • средства ПВО – 181 (+1);
  • самолеты – 267 (+1);
  • вертолеты – 235;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11);
  • крылатые ракеты – 249 (+2);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3908 (+18);
  • специальная техника – 136.

"Наибольшие потери противник понес на криворожском и краматорском направлениях", – уточнили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0DzoCPXQs2cP4Q3NZH6QqXC9RQ3ZzSG9oUwizncDSrGsgXD7cnTZ8Hg5CrkKyEqrml

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 сентября, что на востоке Украины было освобождено около 9 тыс. км² территории. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Генштаб ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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