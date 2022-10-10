ВСУ отбили атаки оккупантов у четырех населенных пунктов и сбили российский Су-25 – Генштаб

Силы обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В частности, силы обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплекса россиян.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны за предыдущие сутки сбили один самолет врага Су-25, три БПЛА и три управляемых авиационных ракеты Х-59.