В созданном на скорую руку российскому полку, который сразу перебросили на юг Украины, критическая ситуация – Генштаб ВСУ

В подразделениях РФ продолжаются перебои с водой и продовольствием Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По решению командующего 49-й армией этот полк был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

По данным Генштаба, родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы Российской Федерации о значительных потерях и бездействии военного командования.

Кроме того, в подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям, заявил Генштаб.