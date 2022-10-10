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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В созданном на скорую руку российскому полку, который сразу перебросили на юг Украины, критическая ситуация – Генштаб ВСУ

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В подразделениях РФ продолжаются перебои с водой и продовольствием
В подразделениях РФ продолжаются перебои с водой и продовольствием
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В российско-оккупационных войсках складывается критическая ситуация в 127-м стрелковом полку так называемого 1-го армейского корпуса, сформировавшегося на скорую руку. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По решению командующего 49-й армией этот полк был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

По данным Генштаба, родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы Российской Федерации о значительных потерях и бездействии военного командования.

Кроме того, в подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям, заявил Генштаб.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02dAxKuyRuon1C4SgmmJHvrkS1uyLTp2hWq7hZtbudfsKgwtvXnbBKDz2842KVuoVhl

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

В Генштабе ВСУ заявляли, что мобилизация в России "поглощает" отдаленные населенные пункты – иногда в результате облав "практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы".

4 октября Forbes сообщил, что, по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, мобилизация, война России против Украины, российские оккупанты
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