Двое россиян, спасаясь от мобилизации, приплыли из Чукотки в Америку, преодолев 500 км

Мужчины рассказали местным жителям, что они россияне и приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе (РФ), расположенного на берегу залива Креста Берингова моря. Они пояснили, что скрываются от призыва.
"Голос Америки" отмечает, что деревня Гамбелл с населением 495 человек расположена на северо-западном мысе острова, примерно в 36 милях (58 км) от Чукотского полуострова. Остров ближе к России, чем к материковой части Аляски, и с его мыса видны ее территории.
Однако Эгвекинот находится гораздо дальше, в глубине Чукотского полуострова, и от точки отплытия до острова Святого Лаврентия россияне преодолели почти 500 км.
Сейчас, по данным "Голоса Америки", мужчины находятся в Анкоридже, самом крупном городе штата Аляска, под охраной Управления береговой охраны.
Согласно совместному заявлению американских сенаторов от Аляски Лизы Мурковски и Дэна Салливана мужчины бежали от мобилизации на войну в Украине и попросили убежища в США.
"Этот инцидент проясняет две вещи: во-первых, российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины. Во-вторых, учитывая близость Аляски к России, наш штат играет жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности Америки", – отметил, в частности, Салливан.
26 сентября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США не отказываются рассматривать заявления граждан России с просьбой о предоставлении убежища. Она отметила, что любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от его национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в США и его заявление будет рассмотрено "в каждом конкретном случае".
По ее словам, США четко разграничили действия "российского правительства и его вооруженных сил" в Украине и российских граждан, "многие из которых высказались против этой несправедливой войны".
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.
В Генштабе ВСУ заявляли, что мобилизация в России "поглощает" отдаленные населенные пункты – иногда в результате облав "практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы".
4 октября Forbes сообщил, что, по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.