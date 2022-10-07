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Двое россиян, спасаясь от мобилизации, приплыли из Чукотки в Америку, преодолев 500 км

Двое россиян приплыли на Аляску, чтобы скрыться от мобилизации (иллюстративное фото)
Двое россиян приплыли на Аляску, чтобы скрыться от мобилизации (иллюстративное фото)
Фото: depositphotos.com

Жители деревни Гамбелл на острове Святого Лаврентия в штате Аляска (США) обнаружили у берега двоих неизвестных в небольшой лодке. Об этом 6 октября в Facebook сообщил "Голос Америки".

Мужчины рассказали местным жителям, что они россияне и приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе (РФ), расположенного на берегу залива Креста Берингова моря. Они пояснили, что скрываются от призыва.

"Голос Америки" отмечает, что деревня Гамбелл с населением 495 человек расположена на северо-западном мысе острова, примерно в 36 милях (58 км) от Чукотского полуострова. Остров ближе к России, чем к материковой части Аляски, и с его мыса видны ее территории.

Однако Эгвекинот находится гораздо дальше, в глубине Чукотского полуострова, и от точки отплытия до острова Святого Лаврентия россияне преодолели почти 500 км.

Сейчас, по данным "Голоса Америки", мужчины находятся в Анкоридже, самом крупном городе штата Аляска, под охраной Управления береговой охраны.

https://www.facebook.com/golosameriki/posts/pfbid02cvs6MesUrLFRvDA5XquvX9CxbRvTEeCjg5invnwcaMTKxZ1jjY255JTu45hTRQfyl

Согласно совместному заявлению американских сенаторов от Аляски Лизы Мурковски и Дэна Салливана мужчины бежали от мобилизации на войну в Украине и попросили убежища в США.

"Этот инцидент проясняет две вещи: во-первых, российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины. Во-вторых, учитывая близость Аляски к России, наш штат играет жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности Америки", – отметил, в частности, Салливан.

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Скриншот: google.com/maps

26 сентября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США не отказываются рассматривать заявления граждан России с просьбой о предоставлении убежища. Она отметила, что любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от его национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в США и его заявление будет рассмотрено "в каждом конкретном случае".

По ее словам, США четко разграничили действия "российского правительства и его вооруженных сил" в Украине и российских граждан, "многие из которых высказались против этой несправедливой войны".

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о подписании указа о частичной мобилизации для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.

На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

В Генштабе ВСУ заявляли, что мобилизация в России "поглощает" отдаленные населенные пункты – иногда в результате облав "практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы".

4 октября Forbes сообщил, что, по его данным, из России с начала "частичной" мобилизации уехало около 700 тыс. граждан.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Аляска, Сергей Шойгу, мобилизация, военкомат, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, остров, Чукотка, Карин Жан-Пьер
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