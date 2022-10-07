Двое россиян, спасаясь от мобилизации, приплыли из Чукотки в Америку, преодолев 500 км

Двое россиян приплыли на Аляску, чтобы скрыться от мобилизации (иллюстративное фото) Фото: depositphotos.com

Мужчины рассказали местным жителям, что они россияне и приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе (РФ), расположенного на берегу залива Креста Берингова моря. Они пояснили, что скрываются от призыва.

"Голос Америки" отмечает, что деревня Гамбелл с населением 495 человек расположена на северо-западном мысе острова, примерно в 36 милях (58 км) от Чукотского полуострова. Остров ближе к России, чем к материковой части Аляски, и с его мыса видны ее территории.

Однако Эгвекинот находится гораздо дальше, в глубине Чукотского полуострова, и от точки отплытия до острова Святого Лаврентия россияне преодолели почти 500 км.

Сейчас, по данным "Голоса Америки", мужчины находятся в Анкоридже, самом крупном городе штата Аляска, под охраной Управления береговой охраны.

Согласно совместному заявлению американских сенаторов от Аляски Лизы Мурковски и Дэна Салливана мужчины бежали от мобилизации на войну в Украине и попросили убежища в США.

"Этот инцидент проясняет две вещи: во-первых, российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины. Во-вторых, учитывая близость Аляски к России, наш штат играет жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности Америки", – отметил, в частности, Салливан.

Скриншот: google.com/maps

26 сентября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что США не отказываются рассматривать заявления граждан России с просьбой о предоставлении убежища. Она отметила, что любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от его национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в США и его заявление будет рассмотрено "в каждом конкретном случае".

По ее словам, США четко разграничили действия "российского правительства и его вооруженных сил" в Украине и российских граждан, "многие из которых высказались против этой несправедливой войны".