"Только приехали и на другой день исчезли". На фронте массово пропадают мобилизованные оккупанты – перехват ГУР

Россияне жалуются, что их отправляют воевать через несколько дней после призыва Фото: ЕРА

На записи оккупант говорит жене, что в зоне, где он воюет, идут ожесточенные танковые бои.

"60 человек пропали без вести... 65. Из мобилизованных. Только приехали и на другой день исчезли", – говорит он.

4 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек. При этом мобилизованные заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после призыва без какой-либо подготовки.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территорий до зимы.