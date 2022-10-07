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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Только приехали и на другой день исчезли". На фронте массово пропадают мобилизованные оккупанты – перехват ГУР

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Россияне жалуются, что их отправляют воевать через несколько дней после призыва
Россияне жалуются, что их отправляют воевать через несколько дней после призыва
Фото: ЕРА

Российские военные жалуются родным, что мобилизованные начали массово пропадать на фронте. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров, опубликованные 7 октября в Telegram Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

На записи оккупант говорит жене, что в зоне, где он воюет, идут ожесточенные танковые бои.

"60 человек пропали без вести... 65. Из  мобилизованных. Только приехали и на другой день исчезли", – говорит он.

4 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек. При этом мобилизованные заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после призыва без какой-либо подготовки.

В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территорий до зимы.

Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют не только тех, кого должны призывать.

После объявления Путиным мобилизации россияне начали массово выезжать из страны. Количество граждан РФ, бежавших от мобилизации, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

Теги: мобилизация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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