"Только приехали и на другой день исчезли". На фронте массово пропадают мобилизованные оккупанты – перехват ГУР

На записи оккупант говорит жене, что в зоне, где он воюет, идут ожесточенные танковые бои.
"60 человек пропали без вести... 65. Из мобилизованных. Только приехали и на другой день исчезли", – говорит он.
4 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках "частичной" мобилизации уже призваны более 200 тыс. человек. При этом мобилизованные заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после призыва без какой-либо подготовки.
В американском Институте исследования войны (ISW) 22 сентября спрогнозировали, что российская мобилизация не изменит ход войны в этом году и не лишит Украину возможности освободить большую часть территорий до зимы.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время российские СМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют не только тех, кого должны призывать.
После объявления Путиным мобилизации россияне начали массово выезжать из страны. Количество граждан РФ, бежавших от мобилизации, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.