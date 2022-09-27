США могут рассмотреть заявления россиян о предоставлении убежища – Белый дом

На вопрос, будут ли США предоставлять российским мужчинам, выезжающим из страны, статус беженцев, Жан-Пьер ответила, что любой, кто ищет убежища от преследований, независимо от его национальности, может подать заявление о предоставлении убежища в США, и его заявление будет рассмотрено "в каждом конкретном случае".
По ее словам, США четко разграничили действия "российского правительства и его вооруженных сил" в Украине и российских граждан, "многие из которых высказались против этой несправедливой войны".
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Официально в РФ заявляют о намерении мобилизовать около 300 тыс. человек, но российские СМИ называют цифры от 1 млн до 1,2 млн человек.
На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдаются на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.