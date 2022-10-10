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10 октября, 2022
 
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"Кацапы получили проклятия на несколько поколений". Демин показал фото, которое сделал за 10 минут до ракетного обстрела

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Демин: Мы украинцы! И нас не сломить!
Демин: Мы – украинцы! И нас не сломить!
Фото: slavademin_official / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин 10 октября разместил в Instagram селфи, которое сделал за 10 минут до ракетного обстрела Киева российскими оккупантами.

"Эта фотография была сделана за 10 минут до первого прилета в центр Киева. Прилеты были в 200 метрах от нашего офиса! Мы очень хорошо их слышали, – написал ведущий. – Мы – украинцы! И нас не сломить! А эти кацапы получили проклятия на всю свою нацию на несколько поколений! Пока они этого еще не понимают. Но все впереди". 

Контекст:

Утром 10 октября РФ начала массированный ракетный обстрел КиеваХарьковаЛьвоваДнепраОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа.

Вследствие вражеских атак 10 октября в Украине по состоянию на 16.00 известно о гибели 11 человек, еще 87 получили ранения, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Теги: война России против Украины, ракеты, Слава Демин
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