"Есть шанс на возвращение любви". Демин сделал селфи с бывшей женой

"Отношения с бывшими должны быть такими, чтобы вам было не стыдно перед общими детьми. Именно такие у нас отношения с Ксю, – написал он. – Мы считаем, что от того, что произошло с отношениями родителей, ребенок не должен страдать. А еще есть шанс на возвращение любви. Главное – над этим поработать – и может быть, появится шанс. Если это вам действительно нужно".
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В январе 2021 года Демин заявил, что развелся с женой, режиссером Оксаной Мищенко. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожила в браке. У них есть сын Владислав.