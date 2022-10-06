"Есть шанс на возвращение любви". Демин сделал селфи с бывшей женой

Демин: Отношения с бывшими должны быть такими, чтобы вам было не стыдно перед общими детьми Фото: slavademin_official / Instagram

"Отношения с бывшими должны быть такими, чтобы вам было не стыдно перед общими детьми. Именно такие у нас отношения с Ксю, – написал он. – Мы считаем, что от того, что произошло с отношениями родителей, ребенок не должен страдать. А еще есть шанс на возвращение любви. Главное – над этим поработать – и может быть, появится шанс. Если это вам действительно нужно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)