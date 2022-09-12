"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы

"Вова Остапчук расстался со своей женой. Это мне сказали некоторые знакомые, – заявил Демин. – Но я в это не верю. Знаю, что у пары есть определенные проблемы, но пока что до развода не доходит".
Демин сообщил, что Остапчуки не живут сейчас вместе.
"Причина неизвестна, но поговаривают, что это случилось после того, как Вова уехал в Канаду к детям. Сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина живет в Киеве в своей квартире", – отметил Демин.
Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик.
В 2020 году Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.
В последнее время Владимир и Кристина Остапчук не публикуют совместных фото, а также не комментируют публикации друг друга.