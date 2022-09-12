"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы

Владимир и Кристина Остапчук поженились в 2020 году Фото: kristygor / Instagram

"Вова Остапчук расстался со своей женой. Это мне сказали некоторые знакомые, – заявил Демин. – Но я в это не верю. Знаю, что у пары есть определенные проблемы, но пока что до развода не доходит".

Демин сообщил, что Остапчуки не живут сейчас вместе.

"Причина неизвестна, но поговаривают, что это случилось после того, как Вова уехал в Канаду к детям. Сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина живет в Киеве в своей квартире", – отметил Демин.