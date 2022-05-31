"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать

"Несмотря на то, что я резидент Канады уже шесть лет, я бы точно не выехал из страны. И не только потому, что я патриотически настроен и считаю, что сейчас каждый мужчина должен находиться на территории Украины. Я реально боюсь попасть в эту подборку видео, где я в платье с каким-то лифчиком стою", – заявил ведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова, которая требовала отменить запрет выезда мужчин за границу во время военного положения. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

22 мая Зеленский, комментируя ее, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?"

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предложил разрешить украинцам-мужчинам выезжать из страны во время военного положения после внесения страхового взноса.