"Пассажирка оказалась пассажиром". 26-летний украинец хотел в женской одежде выехать из Украины в Молдову – ГПСУ

26-летний мужчина облачился в женскую одежду, в том числе в берет с леопардовым принтом, чтобы пересечь границу Фото: dpsu.gov.ua

"Такси с пассажиркой, которая оказалась пассажиром, остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге, ведущей к границе. Путешественник в женской одежде рассказал, что, несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18–60 лет, планировал попасть на территорию Молдовы. При себе он имел временное удостоверение военнообязанного", – говорится в сообщении.

* Їхав у Молдову в жіночому одязі



* На Одещині на контрольному посту прикордонники спільно з ТрО виявили в таксі 26-річного українця. Мандрівник у жіночому вбранні планував потрапити до Молдови. При собі також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. pic.twitter.com/TvsHQ0e0m3 — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 15, 2022

На видео, которое обнародовала ГПСУ, мужчина в берете с леопардовым принтом и в юбке говорит, что покинул свой город, "чтобы жить в Одессе", но ему "нужно связаться с молдавскими пограничниками".

Судя по ролику, он стоит на учете в военкомате города Белгород-Днестровский Одесской области.

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