"Пассажирка оказалась пассажиром". 26-летний украинец хотел в женской одежде выехать из Украины в Молдову – ГПСУ

"Такси с пассажиркой, которая оказалась пассажиром, остановили для проверки на контрольном посту, расположенном на дороге, ведущей к границе. Путешественник в женской одежде рассказал, что, несмотря на ограничения на выезд из Украины мужчин в возрасте 18–60 лет, планировал попасть на территорию Молдовы. При себе он имел временное удостоверение военнообязанного", – говорится в сообщении.
* Їхав у Молдову в жіночому одязі— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 15, 2022
* На Одещині на контрольному посту прикордонники спільно з ТрО виявили в таксі 26-річного українця. Мандрівник у жіночому вбранні планував потрапити до Молдови. При собі також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. pic.twitter.com/TvsHQ0e0m3
На видео, которое обнародовала ГПСУ, мужчина в берете с леопардовым принтом и в юбке говорит, что покинул свой город, "чтобы жить в Одессе", но ему "нужно связаться с молдавскими пограничниками".
Судя по ролику, он стоит на учете в военкомате города Белгород-Днестровский Одесской области.
24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.
25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет – временно ограничили выезд из страны.
Госпогранслужба Украины 10 апреля сообщила, что с момента введения ограничения на выезд из страны на границе задержали до 2,2 тыс. украинцев, подлежащих мобилизации.
Это не первый случай, когда мужчины призывного возраста пытаются выехать под видом женщин. О задержании такого "уклониста" ГПСУ сообщала 13 марта, это 30-летний житель Киева. Кроме того, 16 марта сотрудники ГПСУ нашли в беби-боксе 37-летнего мужчину, которого жена таким образом пыталась вывезти за пределы страны.
12 апреля в ГПСУ сообщили, что с 24 февраля в Украину вернулось более 870 тыс. граждан страны, большинство из них мужчины.