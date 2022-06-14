"Мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать". Остапчук показал, как выглядит его дом, который он начал строить еще до войны

"Нашему дому – быть! Мы работаем в Украине, делаем бизнес в Украине, волонтерим для украинцев и уже знаем – будущее за мирной Украиной. Именно поэтому мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать, – написал он. – Несмотря на проблемы и с материалами, с логистикой и всем прочим, мы решили, что наше уютное гнездышко будет. Потому что верим в Украину и ВСУ!"

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Летом 2021 года жена Остапчука, нотариус Кристина Остапчук (до замужества – Горняк) показала участок, на котором они планировали построить дом.

Остапчук и Горняк поженились 15 октября 2020 года. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.