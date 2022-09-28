"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд

"У нас сложные отношения уже 25 лет. В первый раз я ушел из дома в 13 лет. Но меня быстро вернули. Мама работала в управлении внутренних дел, и я ее боялся. Били меня за все. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины. Били до ран и крови. Однажды отправили выносить мусор, а домой не пустили. Наверное, таким образом мама проявляла любовь", – поделился воспоминаниями 38-летний ведущий.

Демин признался, что после того, как он вырос, мать продолжала "поучать и обвинять", а затем подала в суд на алименты.

"Теперь она решила "получить" мою любовь еще большей силой и шантажом. Подала в суд на получение алиментов. Абсурд? Да. Но это дело адвокатов. Мама у меня осталась только биологическая. Душевной матери нет", – подчеркнул он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)