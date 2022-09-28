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28 сентября, 2022
 
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"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд

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Демин: Мама у меня осталась только биологическая. Душевной матери нет
Демин: Мама у меня осталась только биологическая. Душевной матери нет
Фото: slavademin_official / Instagram

Мать украинского ведущего Славы Демина судится с ним из-за алиментов. Об этом ведущий сообщил 28 сентября в Instagram.

"У нас сложные отношения уже 25 лет. В первый раз я ушел из дома в 13 лет. Но меня быстро вернули. Мама работала в управлении внутренних дел, и я ее боялся. Били меня за все. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины. Били до ран и крови. Однажды отправили выносить мусор, а домой не пустили. Наверное, таким образом мама проявляла любовь", – поделился воспоминаниями 38-летний ведущий.

Демин признался, что после того, как он вырос, мать продолжала "поучать и обвинять", а затем подала в суд на алименты.

"Теперь она решила "получить" мою любовь еще большей силой и шантажом. Подала в суд на получение алиментов. Абсурд? Да. Но это дело адвокатов. Мама у меня осталась только биологическая. Душевной матери нет", – подчеркнул он. 

Контекст:

Слава Демин родился 29 августа 1984 года. Он начал карьеру в качестве радиоведущего на радио "Львівська хвиля". С 2008 года является ведущим на радио "Люкс ФМ".

Демин воспитывает сына. С матерью ребенка он живет отдельно.

Теги: скандал, телеведущий, Слава Демин
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