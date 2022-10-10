По Харьковской области выпустили девять ракет С-300, часть сбила ПВО – Синегубов

"Сегодня враг нанес девять ракетных ударов ракетами С-300. Часть сбили наши силы ПВО. К сожалению, есть значительные повреждения инфраструктурных объектов", – отметил он.
Глава ОВА сообщил о возобновлении электроснабжения в Харькове и области на 40-50%. Ориентировочное полное завершение восстановительных работ, по его прогнозу – до конца суток 10 октября.
"В области ведется разминирование и восстановление критической инфраструктуры на деоккупированных территориях Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. Делается все возможное, чтобы и на этих территориях как можно быстрее возобновилось электропитание и водоснабжение", – добавил Синегубов.
Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО..
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.