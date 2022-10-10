По Харьковской области выпустили девять ракет С-300, часть сбила ПВО – Синегубов

"Сегодня враг нанес девять ракетных ударов ракетами С-300. Часть сбили наши силы ПВО. К сожалению, есть значительные повреждения инфраструктурных объектов", – отметил он.

Глава ОВА сообщил о возобновлении электроснабжения в Харькове и области на 40-50%. Ориентировочное полное завершение восстановительных работ, по его прогнозу – до конца суток 10 октября.

"В области ведется разминирование и восстановление критической инфраструктуры на деоккупированных территориях Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. Делается все возможное, чтобы и на этих территориях как можно быстрее возобновилось электропитание и водоснабжение", – добавил Синегубов.