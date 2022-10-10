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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Харьковской области выпустили девять ракет С-300, часть сбила ПВО – Синегубов

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В Харьковской области зафиксировано девять "прилетов" С-300
В Харьковской области зафиксировано девять "прилетов" С-300
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В Харьковской области в результате ракетного обстрела со стороны российских вооруженных сил значительно поврежден ряд инфраструктурных объектов. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня враг нанес девять ракетных ударов ракетами С-300. Часть сбили наши силы ПВО. К сожалению, есть значительные повреждения инфраструктурных объектов", – отметил он.

Глава ОВА сообщил о возобновлении электроснабжения в Харькове и области на 40-50%. Ориентировочное полное завершение восстановительных работ, по его прогнозу – до конца суток 10 октября.

"В области ведется разминирование и восстановление критической инфраструктуры на деоккупированных территориях Купянского, Изюмского и Чугуевского районов. Делается все возможное, чтобы и на этих территориях как можно быстрее возобновилось электропитание и водоснабжение", – добавил Синегубов.

Контекст:

Утром 10 октября РФ произвела массированный ракетный обстрел украинских городов: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявлял, что оккупанты выпустили по Украине более 70 ракет, 41 из них удалось сбить украинскими средствами противовоздушной обороны. Позже замминистра обороны Анна Маляр уточнила, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО..

Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Теги: Харьков, энергетика, электричество, Харьковская область, электроэнергия, Харьковская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, Олег Синегубов, российские оккупанты
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