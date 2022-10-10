ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал пострадавшие от ракет РФ объекты в Киеве, которые существовали еще до появления Москвы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский записал обращение на месте одного из пострадавших участков
Зеленский записал обращение на месте одного из пострадавших участков
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 10 октября президент Украины Владимир Зеленский назвал некоторые важные для истории объекты в Киеве, которые в этот день подверглись обстрелам со стороны российских оккупантов. Ролик размещен в YouTube Офиса президента.

"Руководители террористов говорят, якобы они попали по всем планируемым целям. Во-первых, лгут, как всегда. Во-вторых, лгут, как всегда. Взгляните на их реальные цели, кроме объектов энергетики. Взгляните только на один пример нашей столицы. Перекресток в Киеве, где я стою. Перекресток улицы Владимирской и бульвара Шевченко. Вот такая цель", – сказал он.

Зеленский отметил, что за 700 метров от него – колокольня Софийского собора.

"Москвы еще не было, когда он уже стоял. Чуть дальше – Владимирская горка, место, ставшее источником христианства и культуры для востока Европы. В частности, для территории, которая значительно позже стала называться Россией", – отметил президент.

Он также рассказал о поврежденных российскими ракетами корпусе университета Шевченко; городском Доме учителя, где в свое время работала Украинская Центральная Рада, "и это место всегда будет для украинцев местом памяти о величественной истории создания государства".

"Прямо за мной – детская площадка в парке Шевченко, которая тоже стала мишенью для российской ракеты. Но она не просто в парке Шевченко. Она находится на одной из главных киевских музейных улиц. В частности, поврежден этим ударом террористов Музей искусств имени Ханенко. И так во всех городах нашего государства – гражданские, культурные, образовательные объекты. Кто может с этим всем воевать? Кто может радоваться ударам по таким объектам и по такой земле?" – задался вопросом Зеленский.

По его словам, россияне "выпали" "во время дикарей, которыми они стали вполне осознанно".

"А Украина все равно останется в XXI веке. Киев видел разных чужестранцев. И пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиции, нет культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут, ничего не успевают понять", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате ракетных ударов российских войск 10 октября в Киеве повреждено более 70 разных объектов.

Контекст:

10 октября оккупанты нанесли удары разными типами ракет по более чем 20 городам Украины, в том числе по столице.

В Генштабе ВСУ сообщили, что из 84 ракет были сбиты 43.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетной атаки РФ погибло 14 человек, 97 получили ранения.

Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Киев, христианство, война, Москва, культура, террористы, история, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, инфраструктура, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе
"Кое-кому очень повезло", "Конечно, ты счастлива". Жена Арестовича рассказала о своей работе
"Мне было комфортно в состоянии, в котором я жила всю жизнь". Зеленская рассказала о своей жизни во время войны
"Мне было комфортно в состоянии, в котором я жила всю жизнь". Зеленская рассказала о своей жизни во время войны
  Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik снял клип на песню "Просто обійняти". Видео
  Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik снял клип на песню "Просто обійняти". Видео
"Кацапы получили проклятия на несколько поколений". Демин показал фото, которое сделал за 10 минут до ракетного обстрела
"Кацапы получили проклятия на несколько поколений". Демин показал фото, которое сделал за 10 минут до ракетного обстрела
Тина Кароль отреагировала на слова пропагандистки Собчак о "типичных нацистах" в полке "Азов"
Тина Кароль отреагировала на слова пропагандистки Собчак о "типичных нацистах" в полке "Азов"
"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить!" Дорофеева назвала мишень РФ в Украине
"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить!" Дорофеева назвала мишень РФ в Украине
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Зеленская рассказала, почему не была удивлена поведением мужа после полномасштабного вторжения РФ в Украину
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
Данилко призвал мир закрыть небо над Украиной
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
"Мое сердце плачет". Наталья Кличко сообщила, что российская ракета попала рядом с местом, где она жила
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
Парамедик Пташка в день ракетного обстрела Украины высказалась о войне: Это геноцид украинской нации
"Это делает нас только злее". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку России
"Это делает нас только злее". Украинские звезды отреагировали на массовую ракетную атаку России
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
Паста с кабачками. Рецепт сезонного блюда от Хименеса-Браво
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
"Не вышло". Войтенко высказался о разводе с женой-танцовщицей
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
Земфира: Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Какой красивущий", "Наш гений". Данилко показал, как работает перед камерой
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой (25102)
2
"Он должен мне кучу денег". Кондратюк рассказал, что мог бы сделать Козловский, чтобы рассчитаться с ним по долгам (21996)
3
"Это просто п...здец". Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на взрыв на Крымском мосту (21110)
4
"Боже, какой ...бнутый". "Всегда таким был, но сейчас не скрывает". Бардаш назвал Путина "государем" и пожелал "править еще 15 лет" (21089)
5
"Будет месть, будут гореть!" Сергей Притула начал "сбор мести" (17847)
6
"Я счастлива!" Пугачева обратилась к поклонникам и рассказала, где она сейчас (12342)
7
"Еще даст всем просраться. Вот увидите". Макаревич высказался о своем прошлом (11261)
8
"Приятно снова встретиться со своим двойником". Глава ЕС Мишель пошутил по поводу сходства с украинским премьер-министром Шмыгалем (9253)
 
 
 
 