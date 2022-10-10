Зеленский назвал пострадавшие от ракет РФ объекты в Киеве, которые существовали еще до появления Москвы

"Руководители террористов говорят, якобы они попали по всем планируемым целям. Во-первых, лгут, как всегда. Во-вторых, лгут, как всегда. Взгляните на их реальные цели, кроме объектов энергетики. Взгляните только на один пример нашей столицы. Перекресток в Киеве, где я стою. Перекресток улицы Владимирской и бульвара Шевченко. Вот такая цель", – сказал он.
Зеленский отметил, что за 700 метров от него – колокольня Софийского собора.
"Москвы еще не было, когда он уже стоял. Чуть дальше – Владимирская горка, место, ставшее источником христианства и культуры для востока Европы. В частности, для территории, которая значительно позже стала называться Россией", – отметил президент.
Он также рассказал о поврежденных российскими ракетами корпусе университета Шевченко; городском Доме учителя, где в свое время работала Украинская Центральная Рада, "и это место всегда будет для украинцев местом памяти о величественной истории создания государства".
"Прямо за мной – детская площадка в парке Шевченко, которая тоже стала мишенью для российской ракеты. Но она не просто в парке Шевченко. Она находится на одной из главных киевских музейных улиц. В частности, поврежден этим ударом террористов Музей искусств имени Ханенко. И так во всех городах нашего государства – гражданские, культурные, образовательные объекты. Кто может с этим всем воевать? Кто может радоваться ударам по таким объектам и по такой земле?" – задался вопросом Зеленский.
По его словам, россияне "выпали" "во время дикарей, которыми они стали вполне осознанно".
"А Украина все равно останется в XXI веке. Киев видел разных чужестранцев. И пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиции, нет культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут, ничего не успевают понять", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате ракетных ударов российских войск 10 октября в Киеве повреждено более 70 разных объектов.
10 октября оккупанты нанесли удары разными типами ракет по более чем 20 городам Украины, в том числе по столице.
В Генштабе ВСУ сообщили, что из 84 ракет были сбиты 43.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетной атаки РФ погибло 14 человек, 97 получили ранения.
Главное управление разведки Минобороны Украины отметило, что российские войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2-го и 3 октября.