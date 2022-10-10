Зеленский назвал пострадавшие от ракет РФ объекты в Киеве, которые существовали еще до появления Москвы

"Руководители террористов говорят, якобы они попали по всем планируемым целям. Во-первых, лгут, как всегда. Во-вторых, лгут, как всегда. Взгляните на их реальные цели, кроме объектов энергетики. Взгляните только на один пример нашей столицы. Перекресток в Киеве, где я стою. Перекресток улицы Владимирской и бульвара Шевченко. Вот такая цель", – сказал он.

Зеленский отметил, что за 700 метров от него – колокольня Софийского собора.

"Москвы еще не было, когда он уже стоял. Чуть дальше – Владимирская горка, место, ставшее источником христианства и культуры для востока Европы. В частности, для территории, которая значительно позже стала называться Россией", – отметил президент.

Он также рассказал о поврежденных российскими ракетами корпусе университета Шевченко; городском Доме учителя, где в свое время работала Украинская Центральная Рада, "и это место всегда будет для украинцев местом памяти о величественной истории создания государства".

"Прямо за мной – детская площадка в парке Шевченко, которая тоже стала мишенью для российской ракеты. Но она не просто в парке Шевченко. Она находится на одной из главных киевских музейных улиц. В частности, поврежден этим ударом террористов Музей искусств имени Ханенко. И так во всех городах нашего государства – гражданские, культурные, образовательные объекты. Кто может с этим всем воевать? Кто может радоваться ударам по таким объектам и по такой земле?" – задался вопросом Зеленский.

По его словам, россияне "выпали" "во время дикарей, которыми они стали вполне осознанно".

"А Украина все равно останется в XXI веке. Киев видел разных чужестранцев. И пережил их всех. Киев переживет и это нашествие террористов, у которых нет истории, нет традиции, нет культуры. Они временные. И даже если 70 лет живут, ничего не успевают понять", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате ракетных ударов российских войск 10 октября в Киеве повреждено более 70 разных объектов.