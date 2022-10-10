"Главной темой была ПВО". Зеленский поговорил с Байденом после массированного удара РФ по Украине

Беседу президент Украины назвал очень продуктивной.
"Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции в Генеральной ассамблее ООН", – написал он.
Зеленский поговорил с Байденом после массированного обстрела Россией украинских городов. Байден в связи с атакой РФ выпустил заявление, в котором осудил обстрел.
"Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – подчеркнул Байден.
Утром 10 октября РФ нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Известно об обстрелах Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого и Конотопа Сумской области.
В Генштабе ВСУ сообщили, что из 84 ракет были сбиты 43. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетной атаки РФ погибло 14 человек, 97 получили ранения.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, удар был нанесен по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.
В результате обстрелов повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и Киеве. Часть областей обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украинцам нужно быть готовыми к последствиям обстрелов со стороны России вплоть до веерных отключений, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.