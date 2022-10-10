"Главной темой была ПВО". Зеленский поговорил с Байденом после массированного удара РФ по Украине

Беседу президент Украины назвал очень продуктивной.

"Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции в Генеральной ассамблее ООН", – написал он.

Зеленский поговорил с Байденом после массированного обстрела Россией украинских городов. Байден в связи с атакой РФ выпустил заявление, в котором осудил обстрел.

"Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", – подчеркнул Байден.